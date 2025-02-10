Спасали "Богдану" под обстрелами: боец ВСУ рассказал о ремонте техники на передовой (фото)

Ремонтные работы связаны с постоянным риском, а в некоторых случаях восстанавливать технику приходится буквально под обстрелами противника.

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В условиях постоянных боевых действий восстановление военной техники становится ключевым фактором успешного выполнения задач. О том, как это удается украинским защитникам рассказал в интервью АрмияInform командир ремонтного подразделения 48-й отдельной артиллерийской бригады с позывным "Султан".

По словам командира, его подразделение состоит из трех взводов. Первый взвод занимается ремонтом стрелкового и артиллерийского вооружения, кроме САУ "Богдана". Дело в том, что эти установки находятся на сертификационной гарантии завода-изготовителя, поэтому любые сложные ремонты проводят только специалисты завода.

"Если сломался двигатель, коробка передач или еще что-нибудь в ходовой части или какие-то недостатки в работе артвооружения на "Богдане", туда нельзя лезть. Там стоят гарантии от заводчан и если туда "полезть" будут претензии от производителя и ремонт не будет уже бесплатным", — пояснил "Султан".

Поэтому мастера бригады могут производить только мелкий ремонт. Например, в одном из эпизодов во время обстрела осколком был поврежден топливный бак одной из установок. Казалось бы, это несложный ремонт, но проблему нужно устранить оперативно, чтобы САУ быстро покинула огневую позицию для дальнейшего обслуживания.

Украинские специалисты восстанавливают военную технику Фото: АрміяInform

Ремонт под обстрелами

Второй взвод отвечает за ремонт автомобильной техники бригады, а третий — за эвакуацию поврежденных машин. Иногда ремонт приходится проводить прямо под обстрелами.

"В случае если нет возможности быстро эвакуировать технику или идут интенсивные вражеские обстрелы, иногда приходится ремонтировать технику и в таких сложных условиях", — рассказал командир.

Однажды был случай, когда мастерам пришлось спасать ценное оборудование "Богданы" буквально под шквальным огнем противника. САУ загорелась, один из бойцов получил тяжелое ранение, но задача была выполнена.

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По словам "Султана", для таких случаев в наличии есть специализированная машина-мастерская на колесах, которая оснащена инструментами, генератором, сварочным аппаратом и т.д. И хотя подразделение пока не располагает техникой для эвакуации крупногабаритных машин, но эвакуация легкой техники возможна даже из болотистой местности.

"В тот день ребята работали неподалеку и быстро приехали. Вместе с экипажем спасали все, что можно было спасти в этой машине", — добавил командир.

Обслуживание украинской РСЗО Фото: АрміяInform

Ранее сообщалось, как украинские бойцы захватили у противника бронеавтомобиль "Линза" и переоборудовали в бригадную командно-штабную машину. В то же время из-за больших габаритов и заметности броневика его редко используют ближе, чем на 20-30 км от линии фронта.