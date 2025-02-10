Рятували "Богдану" під обстрілами: боєць ЗСУ розповів про ремонт техніки на передовій (фото)

Ремонтні роботи пов'язані з постійним ризиком, а в деяких випадках відновлювати техніку доводиться буквально під обстрілами противника.

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В умовах постійних бойових дій відновлення військової техніки стає ключовим фактором успішного виконання завдань. Про те, як це вдається українським захисникам розповів в інтерв'ю АрміяInform командир ремонтного підрозділу 48-ї окремої артилерійської бригади з позивним "Султан".

За словами командира, його підрозділ складається з трьох взводів. Перший взвод займається ремонтом стрілецького та артилерійського озброєння, крім САУ "Богдана". Річ у тім, що ці установки перебувають на сертифікаційній гарантії заводу-виготовлювача, тож будь-які складні ремонти проводять тільки фахівці заводу.

"Якщо зламався двигун, коробка передач або ще що-небудь у ходовій частині або якісь недоліки в роботі артозброєння на "Богдані", туди не можна лізти. Там стоять гарантії від заводчан, і якщо туди "полізти", будуть претензії від виробника, і ремонт не буде вже безкоштовним", — пояснив "Султан".

Тому майстри бригади можуть робити тільки дрібний ремонт. Наприклад, в одному з епізодів під час обстрілу осколком було пошкоджено паливний бак однієї з установок. Здавалося б, це нескладний ремонт, але проблему потрібно усунути оперативно, щоб САУ швидко покинула вогневу позицію для подальшого обслуговування.

Українські фахівці відновлюють військову техніку Фото: АрміяInform

Ремонт під обстрілами

Другий взвод відповідає за ремонт автомобільної техніки бригади, а третій — за евакуацію пошкоджених машин. Іноді ремонт доводиться проводити просто під обстрілами.

"У разі якщо немає можливості швидко евакуювати техніку або йдуть інтенсивні ворожі обстріли, іноді доводиться ремонтувати техніку і в таких складних умовах", — розповів командир.

Одного разу був випадок, коли майстрам довелося рятувати цінне обладнання "Богдани" буквально під шквальним вогнем противника. САУ загорілася, один із бійців дістав важке поранення, але завдання було виконано.

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За словами "Султана", для таких випадків у наявності є спеціалізована машина-майстерня на колесах, яка оснащена інструментами, генератором, зварювальним апаратом тощо. І хоча підрозділ поки що не має у своєму розпорядженні техніки для евакуації великогабаритних машин, але евакуація легкої техніки можлива навіть із болотистої місцевості.

"Того дня хлопці працювали неподалік і швидко приїхали. Разом з екіпажем рятували все, що можна було врятувати в цій машині", — додав командир.

Обслуговування української РСЗВ Фото: АрміяInform

Раніше повідомлялося, як українські бійці захопили у противника бронеавтомобіль "Лінза" і переобладнали на бригадну командно-штабну машину. Водночас через великі габарити й помітність броньовика його рідко використовують ближче, ніж на 20-30 км від лінії фронту.