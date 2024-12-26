Бойова робота "Богдани": бійці розповіли, які переваги в української САУ (фото)

За рік бойових дій під час виконання різних завдань САУ "Богдана" виконала понад 3000 пострілів. Українські артилеристи відзначили бронювання установки, завдяки чому вона витримала навіть атаку касетними боєприпасами противника.

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155-мм самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана" стала першою вітчизняною зброєю, що відповідає стандартам НАТО. Її активно використовують артилеристи 48-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ на Донецькому напрямку, де вона вже встигла зарекомендувати себе як високоточний і потужний засіб ураження. Про бойову роботу розрахунку української самохідки розповіли 26 грудня бійці Сил оборони в інтерв'ю Армія Inform.

За словами головного сержанта першої батареї дивізіону Дмитра, екіпажі пройшли ретельну підготовку перед виходом на фронт, а сама САУ показала свою ефективність ще на етапі полігонних випробувань.

Бойова робота САУ "Богдана" Фото: Армія Inform Бойова робота САУ "Богдана" Фото: Армія Inform Бойова робота САУ "Богдана" Фото: Армія Inform Бойова робота САУ "Богдана" Фото: Армія Inform Бойова робота САУ "Богдана" Фото: Армія Inform Бойова робота САУ "Богдана" Фото: Армія Inform САУ "Богдана" Фото: Армія Inform САУ "Богдана" Фото: Армія Inform

Переваги "Богдани"

Точність і дальність

САУ може уражати цілі з першого або другого пострілу. Максимальна дальність ураження осколково-фугасним снарядом становить 42 км, а активно-реактивним — до 60 км. Однак у реальних умовах Донецького напрямку артилерія працює на відстанях до 30 км, знищуючи танки, БМП, БТР, артилерію, склади та інші військові цілі противника.

Мобільність і захист

Машина вагою 28 тонн здатна розганятися до 80 км/год по трасі та має запас ходу у 800 км. Бронезахист кабіни витримує удари дронів-камікадзе, обстріли з 203-мм артилерійських систем і підриви на мінах, зберігаючи життя екіпажу.

Швидкість виконання завдань

Стандартна боєготовність дає змогу екіпажу виконати завдання за 2-3 хвилини, включно з розгортанням, наведенням, стрільбою і зміною позиції. Це важливо для мінімізації ризику потрапляння під контрбатарейний вогонь.

"На війні різне може статися, до всього треба бути готовим. "Богдана" справді дуже класно захищена за бронюванням. Російські 203 мм "Піони" завдали по нас вогневого ураження касетними снарядами. Так от, машину посікло осколками, але нічого критичного. Хлопці живі — і це головне", — розповіли українські захисники.

Бойові успіхи та проблеми

За рік бойової роботи САУ "Богдана" виконала понад 3000 пострілів. Однак в умовах інтенсивного використання техніка потребує регулярного обслуговування. Поширеними проблемами є клин двигуна, заміна операційних кілець і перебої в електроніці. Усі ремонтні роботи проводить завод-виробник у спеціально обладнаних безпечних зонах.

"Інколи підвисає електроніка. Але заводчани оперативно все ремонтують, щоб машина якомога швидше повернулася до бойової роботи", — зазначили бійці.

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Нагадаємо, на початку жовтня Міноборони України оприлюднило відео з презентації іноземним партнерам новітніх зразків техніки та озброєння вітчизняного виробництва. Зокрема, було представлено артилерійську систему "Богдана-Б" у буксируваному варіанті.