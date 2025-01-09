Бійці ЗСУ затрофеїли бронемашину "Лінза" і зробили з неї штаб на колесах (фото)

Захоплений броньовик активно використовується на передовій у Донецькій області. Однак через великі габарити і помітність автомобіля його рідко використовують ближче, ніж на 20-30 км від лінії фронту.

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Українські захисники продовжують ефективно використовувати трофейну техніку, захоплену в противника. Одним із таких прикладів став російський санітарний бронеавтомобіль "Лінза", який було захоплено 2022 року в Сумській області. Командир взводу зв'язку 117-го відділення управління 117-ї механізованої бригади ЗСУ лейтенант Олександр з позивним "Турецький" розповів АрміяInform, як автомобіль було переобладнано, і яку роль виконує сьогодні.

Російський санітарний бронеавтомобіль "Лінза" став трофеєм української армії у квітні 2022 року під час боїв у Сумській області, в районі села Кияниця. Під вогнем українських захисників екіпаж автомобіля втратив керування, і машина перекинулася. Екіпаж був узятий у полон, а броньовик — захоплений.

Спочатку "Лінзу" використовували для евакуації поранених, але вона показала себе не з кращого боку. Через це командування вирішило переобладнати автомобіль у бригадну командно-штабну машину, яка тепер виконує функції "штабу на колесах" для управління військами на рівні "батальйон-бригада".

Бійці ЗСУ на тлі трофейної бронемашини "Лінза" Фото: Армія Inform

Нове життя броньовика

Бронеавтомобіль побудований на базі платформи російського КамАЗа "Тайфун-К". Його основні характеристики:

Маса: 15,5 тонни.

Габарити: довжина — 7,1 м, ширина — 2,5 м, висота — 3,5 м.

Захист: стійкість до вогню великокаліберних кулеметів і ударів із гранатометів; V-подібне днище покращує протимінну стійкість.

Швидкість: до 70 км/год на трасі; по бездоріжжю — до 30-40 км/год.

Особливості конструкції: високий центр ваги й великі габарити знижують маневреність.

Автомобіль також обладнаний підкачуванням коліс, гідравлічними гальмами, лебідкою спереду і краном ззаду для евакуації поранених або допомоги іншим машинам.

Тим часом під час модернізації в автомобілі було встановлено сучасні засоби зв'язку та обладнання. Усередині створено п'ять робочих місць для оперативного управління, місця командирів бригад, а саму машину було оснащено:

двома комплектами Starlink для стійкого супутникового зв'язку;

радіостанціями, ноутбуками та екранами;

генератором і автономною системою живлення;

пристроями криптографічного захисту для забезпечення безпеки комунікацій.

"Лінзу" переобладнали під мобільний командний пункт Фото: Армія Inform

За словами Олександра, переобладнана "Лінза" активно використовується в Донецькій області. Командири використовують її, щоб перебувати максимально близько до своїх підрозділів і оперативно координувати їхні дії. Однак через великі габарити та помітність автомобіля його рідко використовують ближче, ніж на 20-30 кілометрів від лінії фронту. Водночас мобільність броньовика дозволяє командирам оперативно змінювати локацію в умовах динамічних боїв.

Порівняння з канадськими Roshel Senator

На озброєнні 117-ї бригади також перебувають канадські бронемашини Roshel Senator, які за низкою характеристик перевершують "Лінзу".

Переваги канадської техніки полягає насамперед у мобільності через меншу вагу — близько 8 тонн порівняно з 15,5 т у "Лінзи". Висока маневреність і стійкість Senator була досягнута завдяки низькому рівню центру ваги. Крім того, канадський броньовик побудований на базі Ford F-550, що забезпечує високу надійність і простоту в експлуатації.

Однак російська бронемашина має і сильні сторони, а саме — вищий протимінний захист завдяки V-подібній формі днища, а також броню, що витримує постріли великокаліберних кулеметів.

Таким чином, попри такі недоліки, як слабка стійкість і великі розміри, броньовик довів свою цінність як мобільний штаб.

Важливо

Надійний броньовик: канадський Senator врятував життя українських бійців (фото)

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що канадська компанія Roshel відзначила важливу подію — доставила в Україну тисячну броньовану машину Senator.