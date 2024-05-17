Надійний броньовик: канадський Senator врятував життя українських бійців (фото)

Бронеавтомобіль підірвався на 8-кілограмовій протитанковій міні та зазнав серйозних пошкоджень. Але завдяки V-подібній конструкції та бронюванню пасажири авто не постраждали.

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Українські бійці показали знімки канадського броньовика Roshel Senator у конфігурації Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP), який зіткнувся з 8-кілограмовою протитанковою міною. Примітно, що бронеавтомобіль зазнав серйозних ушкоджень, проте, незважаючи на потужний вибух, усі бійці, які перебували на борту, залишилися живими і не постраждали. Про це 17 травня повідомили оглядачі Defence Blog.

Цей інцидент, пишуть автори публікації, став першим задокументованим випадком, коли канадський бронеавтомобіль успішно витримав таку атаку, що підкреслює його надійні захисні можливості.

Фото: defence blog

Senator MRAP побудований на базі комерційної платформи Ford F-550. Завдяки цьому машина є кращим вибором для бойових груп через простоту в обслуговуванні та ремонті. Бронемашина має високий дорожній просвіт, повний привід і турбодизельний двигун об'ємом 6,7 л, що забезпечують ефективну прохідність на різних ділянках місцевості.

Зазначається, що важливою особливістю Senator MRAP є V-подібна конструкція кузова, що підвищує виживання під час вибухів, особливо мін і саморобних вибухових пристроїв (СВП). Така конструкція мінімізує удар і знижує ризик важких травм або смерті пасажирів. Крім того, V-подібний корпус допомагає поглинати й розсіювати енергію вибуху.

"Нещодавній інцидент показав результати, ідентичні випробуванням STANAG на вибухостійкість, водночас капсула машини залишилася неушкодженою", — підкреслили у виданні.

Так 2023 року Senator MRAP успішно пройшов суворе випробування STANAG 4569 AEP-55 рівня 3А, витримавши бічний вибух 25 кг тротилу.

Нагадаємо, в Україні було помічено бронеавтомобіль Roshel Senator, оснащений унікальною системою захисту від безпілотників. Водночас зазначалося, що захисний екран було встановлено на вторинному ринку, оскільки штатний варіант не передбачає такої модернізації.