Надежный броневик: канадский Senator спас жизни украинских бойцов (фото)
Бронеавтомобиль подорвался на 8-килограммовой противотанковой мине и получил серьезные повреждения. Но благодаря V-образной конструкции и бронированию пассажиры авто не пострадали.
Украинские бойцы показали снимки канадского броневика Roshel Senator в конфигурации Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) столкнулся с 8-килограммовой противотанковой миной. Примечательно, что бронеавтомобиль получил серьезные повреждения, однако несмотря на мощный взрыв, все бойцы, находившиеся на борту, остались живы и не пострадали. Об этом 17 мая сообщили обозреватели Defence Blog.
Этот инцидент, пишут авторы публикации, стал первым задокументированным случаем, когда канадский бронеавтомобиль успешно выдержал такую атаку, что подчеркивает его надежные защитные возможности.
Senator MRAP построен на базе коммерческой платформы Ford F-550. Благодаря этому машина является предпочтительным выбором для боевых групп из-за простоты в обслуживании и ремонте. Бронемашина имеет высокий дорожный просвет, полный привод и турбодизельный двигатель объемом 6,7 л, что обеспечивают эффективную проходимость на различных участках местности.
Отмечается, что важной особенностью Senator MRAP является V-образная конструкция кузова, которая повышает выживаемость при взрывах, особенно мин и самодельных взрывных устройств (СВУ). Такая конструкция минимизирует удар и снижает риск тяжелых травм или смерти пассажиров. Кроме того, V-образный корпус помогает поглощать и рассеивать энергию взрыва.
"Недавний инцидент показал результаты, идентичные испытаниям STANAG на взрывоустойчивость, при этом капсула машины осталась невредимой", — подчеркнули в издании.
Так в 2023 году Senator MRAP успешно прошел строгое испытание STANAG 4569 AEP-55 уровня 3А, выдержав боковой взрыв 25 кг тротила.
Напомним, в Украине был замечен бронеавтомобиль Roshel Senator, оснащенный уникальной системой защиты от беспилотников. При этом отмечалось, что защитный экран был установлен на вторичном рынке, поскольку штатный вариант не предусматривает такую модернизацию.