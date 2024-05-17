Надежный броневик: канадский Senator спас жизни украинских бойцов (фото)

Бронеавтомобиль подорвался на 8-килограммовой противотанковой мине и получил серьезные повреждения. Но благодаря V-образной конструкции и бронированию пассажиры авто не пострадали.

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Украинские бойцы показали снимки канадского броневика Roshel Senator в конфигурации Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) столкнулся с 8-килограммовой противотанковой миной. Примечательно, что бронеавтомобиль получил серьезные повреждения, однако несмотря на мощный взрыв, все бойцы, находившиеся на борту, остались живы и не пострадали. Об этом 17 мая сообщили обозреватели Defence Blog.

Этот инцидент, пишут авторы публикации, стал первым задокументированным случаем, когда канадский бронеавтомобиль успешно выдержал такую атаку, что подчеркивает его надежные защитные возможности.

Фото: defence blog

Senator MRAP построен на базе коммерческой платформы Ford F-550. Благодаря этому машина является предпочтительным выбором для боевых групп из-за простоты в обслуживании и ремонте. Бронемашина имеет высокий дорожный просвет, полный привод и турбодизельный двигатель объемом 6,7 л, что обеспечивают эффективную проходимость на различных участках местности.

Отмечается, что важной особенностью Senator MRAP является V-образная конструкция кузова, которая повышает выживаемость при взрывах, особенно мин и самодельных взрывных устройств (СВУ). Такая конструкция минимизирует удар и снижает риск тяжелых травм или смерти пассажиров. Кроме того, V-образный корпус помогает поглощать и рассеивать энергию взрыва.

"Недавний инцидент показал результаты, идентичные испытаниям STANAG на взрывоустойчивость, при этом капсула машины осталась невредимой", — подчеркнули в издании.

Так в 2023 году Senator MRAP успешно прошел строгое испытание STANAG 4569 AEP-55 уровня 3А, выдержав боковой взрыв 25 кг тротила.

Напомним, в Украине был замечен бронеавтомобиль Roshel Senator, оснащенный уникальной системой защиты от беспилотников. При этом отмечалось, что защитный экран был установлен на вторичном рынке, поскольку штатный вариант не предусматривает такую модернизацию.