Бойцы ВСУ затрофеили бронемашину "Линза" и сделали из нее штаб на колесах (фото)

Захваченный броневик активно используется на передовой в Донецкой области. Однако из-за больших габаритов и заметности автомобиля его редко используют ближе, чем на 20-30 км от линии фронта.

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Украинские защитники продолжают эффективно использовать трофейную технику, захваченную у противника. Одним из таких примеров стал российский санитарный бронеавтомобиль "Линза", который был захвачен в 2022 году в Сумской области. Командир взвода связи 117-й отделения управления механизированной бригады ВСУ лейтенант Александр с позывным "Турецкий" рассказал АрміяInform, как автомобиль был переоборудован, и какую роль выполняет сегодня.

Российский санитарный бронеавтомобиль "Линза" стал трофеем украинской армии в апреле 2022 года во время боев в Сумской области, в районе села Кияница. Под огнем украинских защитников экипаж автомобиля потерял управление, и машина перевернулась. Экипаж был взят в плен, а броневик — захвачен.

Изначально "Линза" использовалась для эвакуации раненых, но проявила себя не с лучшей стороны. Из-за этого командование решило переоборудовать автомобиль в бригадную командно-штабную машину, которая теперь выполняет функции "штаба на колесах" для управления войсками на уровне "батальон—бригада".

Бойцы ВСУ на фоне трофейной бронемашины "Линза" Фото: Армія Inform

Новая жизнь броневика

Бронеавтомобиль построен на базе платформы российского КамАЗа "Тайфун-К". Его основные характеристики:

Масса: 15,5 тонны.

Габариты: длина — 7,1 м, ширина — 2,5 м, высота — 3,5 м.

Защита: устойчивость к огню крупнокалиберных пулеметов и ударов из гранатометов; V-образное днище улучшает противоминную стойкость.

Скорость: до 70 км/ч на трассе; на пересеченной местности — до 30-40 км/ч.

Особенности конструкции: высокий центр тяжести и большие габариты снижают маневренность.

Автомобиль также оборудован подкачкой колес, гидравлическими тормозами, лебедкой спереди и краном сзади для эвакуации раненых или помощи другим машинам.

Между тем в ходе модернизации в автомобиле были установлены современные средства связи и оборудование. Внутри созданы пять рабочих мест для оперативного управления, места командиров бригад, а сама машина была оснащена:

двумя комплектами Starlink для устойчивой спутниковой связи;

радиостанциями, ноутбуками и экранами;

генератором и автономной системой питания;

устройствами криптографической защиты для обеспечения безопасности коммуникаций.

"Линзу" переоборудовали под мобильный командный пункт Фото: Армія Inform

По словам Александра, переоборудованная "Линза" активно используется в Донецкой области. Командиры используют ее, чтобы находиться максимально близко к своим подразделениям и оперативно координировать их действия. Однако из-за больших габаритов и заметности автомобиля его редко используют ближе, чем на 20-30 километров от линии фронта. В то же время мобильность броневика позволяет командирам оперативно менять локацию в условиях динамичных боев.

Сравнение с канадскими Roshel Senator

На вооружении 117-й бригады также находятся канадские бронемашины Roshel Senator, которые по ряду характеристик превосходят "Линзу".

Преимущества канадской техники заключается прежде всего в мобильности из меньшего веса — около 8 тонн в сравнении с 15,5 т у "Линзы". Высокая маневренность и устойчивость Senator была достигнута благодаря низкому уровню центра тяжести. Кроме того, канадский броневик построен на базе Ford F-550, что обеспечивает высокую надежность и простоту в эксплуатации.

Однако российская бронемашина имеет и сильные стороны, а именно — более высокую противоминную защита благодаря V-образной форме днища, а также броню, выдерживающую выстрелы крупнокалиберных пулеметов.

Таким образом несмотря на такие недостатки, как слабая устойчивость и большие размеры, броневик доказал свою ценность в качестве мобильного штаба.

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Надежный броневик: канадский Senator спас жизни украинских бойцов (фото)

Напомним, 21 декабря стало известно, что канадская компания Roshel отметила важное событие — доставила в Украину тысячную бронированную машину Senator.