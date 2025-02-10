Силы ПВО уничтожили ночью более 60 "Шахедов": что известно о последствиях в областях (фото)

Россия запустила по Украине более 80 дронов, украинская ПВО отработала в 11 областях. Пострадала 43-летняя женщина, вспыхнули два пожара.

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Ночью на 10 февраля ВС РФ атаковали Украину беспилотниками. О том, сколько БПЛА сбила украинская ПВО в ночь на 10 февраля, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сколько дронов сбила система ПВО Украины

Вражеская атака началась еще в 21:00 9 февраля. Россия запустила 83 ударных дрона типа "Шахед" и БПЛА-имитаторы различных типов. Беспилотники вылетали из нескольких направлений — Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Украинская ПВО в ночь на 10 февраля сбила 61 "Шахед". Защитники неба отработали в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Еще 22 БПЛА-имитатора были локально потеряны. В командовании уточнили, что это не привело к негативным последствиям.

"В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Харьковская, Полтавская и Кировоградская области", — добавили в Воздушных силах.

Что известно о последствиях в регионах

Руководитель аппарата Сумской областной военной администрации (ОВА) сообщил, что в результате атаки БПЛА получил ранения гражданский человек. Также в Сумской общине повреждены окна в четырех многоэтажках и 15 машин.

В "Суспільному" со ссылкой на заместителя мэра Станислава Полякова передали, что раненая — 43-летняя женщина. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, была обследована в больнице и лечится амбулаторно.

В ГСЧС проинформировали, что в поврежденных домах демонтируют аварийные конструкции и восстанавливают выбитые окна. 12 лицам оказали психологическую помощь.

Фото последствий атаки БПЛА в регионе Фото: ГСЧС

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 3:05 в селе Бугаевка Чугуевского района в результате атаки БПЛА загорелась кровля хозяйственной постройки. О пострадавших информации нет.

В Полтавской обладминистрации заявили, что в регионе ночью отработала украинская ПВО. Сколько дронов сбила система ПВО Украины в пределах области, неизвестно. Однако в результате падения обломков в дачном кооперативе Полтавской общины загорелся автомобильный кунг, пожар потушили. Также повреждения получили 30 дачных участков, но обошлось без пострадавших.

Фото последствий атаки БПЛА в регионе Фото: Полтавская ОВА

Позже в ОВА добавили, что утром ВС РФ атаковали Миргородский район. В результате падения обломков беспилотника повреждены 10 частных домохозяйств, никто не пострадал.

Фото последствий атаки БПЛА в регионе Фото: Полтавская ОВА Фото последствий атаки БПЛА в регионе Фото: Полтавская ОВА

Руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович проинформировал, что в регионе силы ПВО уничтожили один российский "Шахед". По его словам, обошлось без последствий.

Напомним, российские источники заявили о массированной атаке БПЛА, под ударом оказались объекты в Краснодарском крае. В частности, речь идет об Афипском НПЗ, который перерабатывает до 6,25 млн тонн нефти в год.

В Deutsche Welle сообщили, что на заводе произошел пожар. Местные слышали работу ПВО и звуки, похожие на прилеты дронов. В росСМИ заявили, что ВСУ использовали для атаки американские беспилотники PD-2, которые способны преодолевать до 1000 километров.