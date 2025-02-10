Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Силы ПВО уничтожили ночью более 60 "Шахедов": что известно о последствиях в областях (фото)

шахед, шахеды, БПЛА, беспилотники, дроны
Фото: "Новинарня" | Иллюстративное фото

Россия запустила по Украине более 80 дронов, украинская ПВО отработала в 11 областях. Пострадала 43-летняя женщина, вспыхнули два пожара.

Related video

Ночью на 10 февраля ВС РФ атаковали Украину беспилотниками. О том, сколько БПЛА сбила украинская ПВО в ночь на 10 февраля, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сколько дронов сбила система ПВО Украины

Вражеская атака началась еще в 21:00 9 февраля. Россия запустила 83 ударных дрона типа "Шахед" и БПЛА-имитаторы различных типов. Беспилотники вылетали из нескольких направлений — Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Украинская ПВО в ночь на 10 февраля сбила 61 "Шахед". Защитники неба отработали в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Еще 22 БПЛА-имитатора были локально потеряны. В командовании уточнили, что это не привело к негативным последствиям.

"В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Харьковская, Полтавская и Кировоградская области", — добавили в Воздушных силах.

Что известно о последствиях в регионах

Руководитель аппарата Сумской областной военной администрации (ОВА) сообщил, что в результате атаки БПЛА получил ранения гражданский человек. Также в Сумской общине повреждены окна в четырех многоэтажках и 15 машин.

В "Суспільному" со ссылкой на заместителя мэра Станислава Полякова передали, что раненая — 43-летняя женщина. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, была обследована в больнице и лечится амбулаторно.

В ГСЧС проинформировали, что в поврежденных домах демонтируют аварийные конструкции и восстанавливают выбитые окна. 12 лицам оказали психологическую помощь.

ппо, силы ппо уничтожили, украинская ппо, сколько дронов сбила система ппо Украины, Украинская ПВО в ночь на 10 февраля, атака ночью на 10 февраля, атака 10 февраля, обстрел 10 февраля Fullscreen
Фото последствий атаки БПЛА в регионе
Фото: ГСЧС

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 3:05 в селе Бугаевка Чугуевского района в результате атаки БПЛА загорелась кровля хозяйственной постройки. О пострадавших информации нет.

В Полтавской обладминистрации заявили, что в регионе ночью отработала украинская ПВО. Сколько дронов сбила система ПВО Украины в пределах области, неизвестно. Однако в результате падения обломков в дачном кооперативе Полтавской общины загорелся автомобильный кунг, пожар потушили. Также повреждения получили 30 дачных участков, но обошлось без пострадавших.

ппо, силы ппо уничтожили, украинская ппо, сколько дронов сбила система ппо Украины, Украинская ПВО в ночь на 10 февраля, атака ночью на 10 февраля, атака 10 февраля, обстрел 10 февраля Fullscreen
Фото последствий атаки БПЛА в регионе
Фото: Полтавская ОВА

Позже в ОВА добавили, что утром ВС РФ атаковали Миргородский район. В результате падения обломков беспилотника повреждены 10 частных домохозяйств, никто не пострадал.

ппо, силы ппо уничтожили, украинская ппо, сколько дронов сбила система ппо Украины, Украинская ПВО в ночь на 10 февраля, атака ночью на 10 февраля, атака 10 февраля, обстрел 10 февраля Fullscreen
Фото последствий атаки БПЛА в регионе
Фото: Полтавская ОВА
ппо, силы ппо уничтожили, украинская ппо, сколько дронов сбила система ппо Украины, Украинская ПВО в ночь на 10 февраля, атака ночью на 10 февраля, атака 10 февраля, обстрел 10 февраля Fullscreen
Фото последствий атаки БПЛА в регионе
Фото: Полтавская ОВА

Руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович проинформировал, что в регионе силы ПВО уничтожили один российский "Шахед". По его словам, обошлось без последствий.

Напомним, российские источники заявили о массированной атаке БПЛА, под ударом оказались объекты в Краснодарском крае. В частности, речь идет об Афипском НПЗ, который перерабатывает до 6,25 млн тонн нефти в год.

В Deutsche Welle сообщили, что на заводе произошел пожар. Местные слышали работу ПВО и звуки, похожие на прилеты дронов. В росСМИ заявили, что ВСУ использовали для атаки американские беспилотники PD-2, которые способны преодолевать до 1000 километров.