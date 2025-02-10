Ночью беспилотники атаковали Краснодарский край: вероятно, целью стал крупный НПЗ (фото)

Сегодня ночью раздавались взрывы в Краснодарском крае: там сообщили об "успешном сбитии" беспилотников. При этом обломки одного из них упали на жилой дом.

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Российские Telegram-каналы сообщали о массированной атаке беспилотников: под прицелом ночью 10 февраля оказались объекты в Краснодарском крае, где расположены несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет в частности об Афипском НПЗ — мощном предприятии, перерабатывающем до 6,25 млн тонн нефти в год. Там сегодня россияне слышали взрывы и сообщали об активной работе противовоздушной обороны, передает Фокус.

Россияне сообщили о том, что беспилотник якобы сбили в поселке Афипском Северского района, где и расположен крупный вышеупомянутый завод. По информации местных Telegram-каналов, повреждения получил только частный дом в селе, на место приехали спецслужбы.

Скриншот | Последствия атаки в Афипском

Однако целью атаки, вероятно, было именно предприятие. На видео из местных пабликов можно увидеть, как в селе вспыхнул пожар, однако пока официальных сообщений о том, достигли ли беспилотники целей, нет.

Во время атаки взрывы раздавались и в самом Краснодаре. Вскоре местные власти сообщили о том, что здесь также сбили беспилотник, а его обломки упали на многоэтажку и "повредили техническую надстройку" вверху здания. Россияне признают, что здание получило повреждения из-за работы противовоздушной обороны.

Сообщение об атаке Краснорада

Вскоре также стало известно о том, что взрывы раздавались и в Славянске-на-Кубани — районном центре Славянского района Краснодарской области. Там также работает крупный нефтеперерабатывающий завод. Однако детальной информации о последствиях ночной атаки пока нет.

Отметим, что в последнее время ВСУ активизировали удары по НПЗ на территории России. Это призвано стремлением ослабления экономики страны-агрессора.

Напомним, Афипский НПЗ украинские дроны уже атаковали ранее. Тогда россияне также сообщали, что все беспилотники сбили. Предыдущая атака на этот завод состоялась еще в мае 2024 года.

Также недавно стало известно, что только за январь украинские дроны сумели нанести атаки по как минимум 20 крупных НПЗ в России. При этом 20 — это две трети всех нефтеперерабатывающих заводов РФ, как выяснили корреспонденты Фокуса 5 февраля.