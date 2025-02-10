Уночі безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, ціллю став великий НПЗ (фото)

Сьогодні уночі лунали вибухи у Краснодарському краю: там повідомили про "успішне збиття" безпілотників. Водночас уламки одного із них впали на житловий будинок.

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Російські Telegram-канали повідомляли про масовану атаку безпілотників: під прицілом уночі 10 лютого опинилися об’єкти у Краснодарському краї, де розташовані кілька великих нафтопереробних заводів. Йдеться зокрема про Афіпський НПЗ – потужне підприємство, що переробляє до 6,25 млн тонн нафти на рік. Там сьогодні росіяни чули вибухи та повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони, передає Фокус.

Росіяни повідомили про те, що безпілотник нібито збили у селищі Афіпському Сіверського району, де й розташований великий вищезгаданий завод. За інформацією місцевих Telegram-каналів, пошкоджень зазнав лише приватний будинок у селі, на місце приїхали спецслужби.

Скріншот | Наслідки атаки в Афіпському

Однак ціллю атаки, ймовірно, було саме підприємство. На відео з місцевих пабліків можна побачити, як у селі спалахнула пожежа, однак наразі офіційних повідомлень про те, чи досягли безпілотники цілей, немає.

Під час атаки вибухи лунали і в самому Краснодарі. Невдовзі місцева влада повідомила про те, що тут також збили безпілотник, а його уламки впали на багатоповерхівку і "пошкодили технічну надбудову" вгорі споруди. Росіяни визнають, що будівля зазнала ушкоджень через роботу протиповітряної оборони.

Допис про атаку Краснорада

Невдовзі також стало відомо про те, що вибухи лунали і в Слов’янську-на-Кубані – районному центрі Слов’янського району Краснодарської області. Там також працює великий нафтопереробний завод. Однак детальної інформації стосовно наслідків нічної атаки поки що немає.

Зазначимо, що останнім часом ЗСУ активізували удари по НПЗ на території Росії. Це покликане прагненням ослаблення економіки країни-агресора.

Нагадаємо, Афіпський НПЗ українські дрони вже атакували раніше. Тоді росіяни також повідомляли, що всі безпілотники збили. Попередня атака на цей завод відбулася ще у травні 2024 року.

Також нещодавно стало відомо, що тільки за січень українські дрони зуміли нанести атак по щонайменше 20 великих НПЗ у Росії. При цьому 20 — це дві третини усіх нафтопереробних заводів РФ, як з’ясували кореспонденти Фокусу 5 лютого.