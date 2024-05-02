Одразу 3 вибухи: у РФ повідомили про атаку БПЛА на Краснодарський край і Смоленську область (відео)

РосЗМІ повідомили, що вибухи чути над селищем Афіпський. Передбачається, що дрони летіли в бік місцевого нафтопереробного заводу.

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Безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Місцеві жителі чули три вибухи. Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

Повідомляється, що вибухи чути над селищем Афіпський. Передбачається, що дрони летіли в бік місцевого нафтопереробного заводу.

Як розповіли очевидці, перший вибух над населеним пунктом було чути о 3:10 ночі за місцевим часом. Після росіяни все одно чули звук роботи мотора в небі, а потім — ще два вибухи. РосЗМІ припустили, що дрони були збиті або посаджені засобами РЕБ.

Зазначимо, що губернатор Краснодарського краю Венеамін Кондратьєв на момент написання новини не відреагував на подію.

Атака БПЛА на Краснодарський край

Атака БПЛА на Смоленську область

Губернатор Смоленської області Василь Анохін уранці 2 травня заявив, що регіон зазнав атаки нібито українських БПЛА.

"На території Рославльського району противник зробив спробу нанесення пошкоджень об'єкта цивільної енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає. На місці події працюють екстрені та правоохоронні служби", — написав він.

Нагадаємо, у трьох областях Росії поскаржилися на обстріли і нальоти дронів з боку України. Так, губернатори Орловської та Курської областей повідомили, що внаслідок нальотів було пошкоджено лінії електропередач. Частина росіян залишилася без світла. Також про роботу сил ППО РФ повідомили в Брянській області.

Також у ЗСУ пояснили будівництво аеродрому в Білгородській області. Відстань у 75 км дозволить ефективно бити по об'єкту зброєю українського виробництва.