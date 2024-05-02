У трьох областях Росії поскаржилися на обстріли і нальоти дронів з боку України

Губернатори Орловської та Курської областей повідомили, що внаслідок нальотів було пошкоджено лінії електропередач. Частина росіян залишилася без світла.

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У Брянській, Курській та Орловській областях Росії поскаржилися на атаку нібито українських безпілотників. Фокус розібрався, що про це пишуть російські чиновники.

Атака БПЛА на Орловську область

У ніч на 2 травня губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що на регіон було здійснено атаку безпілотників.

"На території Глазунівського та Свердловського районів під час їх знешкодження було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до часткового порушення електропостачання низки домоволодінь. На місці події працюють оперативні служби, усуваються наслідки атаки, відновлюється електропостачання", — написав він.

Удари дронами та обстріли Курської області

Увечері 1 травня губернатор Курської області Роман Старовойт написав у Telegram, що регіон упродовж дня зазнавав обстрілів. За його словами, були обстріляні село Єлизаветівка Глушківського району, пункт пропуску "Крупець" і село Козино в Рильському районі.

"Ніхто з жителів не постраждав. У Козино вибухом пошкоджено паркан в одному з домоволодінь. Надамо допомогу власнику в ремонті майна", — заявив чиновник.

За його словами, біля сіл Гордіївка Коренівського району, Горналь Суджанського району, Бігоща та села Старої Миколаївки Рильського району засобами радіоелектронної боротьби знешкоджено безпілотники. Ще кілька БПЛА було знищено в селищі Теткіне, один із дронів-камікадзе пошкодив особистий автомобіль.

У події Старовойт звинуватив Україну.

Пізніше він повідомив, що внаслідок атаки БПЛА в селищі Понири пошкоджено лінії електропередачі. У населеному пункті зникло світло.

Атака безпілотниками на Брянську область

Увечері 1 травня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що безпілотний літальний апарат літакового типу було знищено над Стародубським муніципальним округом. За його словами, постраждалих і руйнувань немає в результаті події немає.

Уже в ніч на 2 травня Богомаз додав, що ще два БПЛА літакового типу було знищено над Погарським районом.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили будівництво аеродрому в Бєлгородській області. Відстань у 75 км дасть змогу ефективно бити по об'єкту зброєю українського виробництва.

Також у мережі показали фото наслідків нічного удару по Рязанському НПЗ. Унаслідок атаки дронів на Рязанський НПЗ підприємство може втратити 16% потужностей. На місці влучання загорілася установка, яка займається первинною переробкою нафти.