В трех областях России пожаловались на обстрелы и налеты дронов со стороны Украины

Губернаторы Орловской и Курской областей сообщили, что в результате налетов были повреждены линии электропередач. Часть россиян осталась без света.

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В Брянской, Курской и Орловской областях России пожаловались на атаку якобы украинских беспилотников. Фокус разобрался, что об этом пишут российские чиновники.

Атака БПЛА на Орловскую область

В ночь на 2 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что на регион была совершена атака беспилотников.

"На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений. На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение", — написал он.

Удары дронами и обстрелы Курской области

Вечером 1 мая губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram, что регион на протяжении дня его подвергался обстрелам. По его словам, были обстреляны деревня Елизаветовка Глушковского района, пункт пропуска "Крупец" и село Козино в Рыльском районе.

"Никто из жителей не пострадал. В Козино взрывом поврежден забор в одном из домовладений. Окажем помощь собственнику в ремонте имущества", — заявил чиновник.

По его словам, возле сел Гордеевка Кореневского района, Горналь Суджанского района, Бегоща и деревни Старой Николаевки Рыльского района средствами радиоэлектронной борьбы обезврежены беспилотники. Еще несколько БПЛА были уничтожены в поселке Теткино, один из дронов-камикадзе повредил личный автомобиль.

В произошедшем Старовойт обвинил Украину.

Позже он сообщил, что в результате атаки БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи. В населенном пункте пропал свет.

Атака беспилотниками на Брянскую область

Вечером 1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Стародубским муниципальным округом. По его словам, пострадавших и разрушений нет в результате произошедшего нет.

Уже в ночь на 2 мая Богомаз добавил, что еще два БПЛА самолетного типа были уничтожены над Погарским районом.

Напомним, в ВСУ объяснили строительство аэродрома в Белгородской области. Расстояние в 75 км позволит эффективно бить по объекту оружием украинского производства.

Также в сети показали фото последствий ночного удара по Рязанскому НПЗ. В результате атаки дронов на Рязанский НПЗ предприятие может потерять 16% мощностей. На месте попадания загорелась установка, которая занимается первичной переработкой нефти.