"Отчаянное решение": в ВСУ объяснили строительство аэродрома в Белгородской области (видео)

Расстояние в 75 км позволит эффективно бить по объекту оружием украинского производства.

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Новый аэродром в Белгородской области станет целью для украинских беспилотников и другого оружия. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире Ранок.LIVE.

Для украинских беспилотников дистанция до этого объекта, который, вероятно, будет в 75 км от границы с Украиной, — это "ни о чем". В ведомстве отметили, что тщательно следят за ситуацией и изучают цель использования этого аэропорта.

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"Отчаянное решение", — сообщил Илья Евлаш.

Аэродром строят в непосредственной близости от Харьковской области. Расстояние в 75 км позволит эффективно бить по объекту оружием украинского производства.

"Будем действовать пропорционально оперативной обстановке, которая сложится, — добавил Илья Евлаш.

Новый аэродром в Белгородской области

Оккупанты уже почти год пытаются построить новую взлетно-посадочную полосу неподалеку от поселка Алексеевка. Сам населенный пункт уже является хабом для группировки войск РФ. Еще в июле 2023 года к месту будущего строительства аэродрома была проложена дорога. В течение следующих месяцев до начала зимы было фактически завершено грейдирование будущей взлетно-посадочной полосы.

Длина полосы составляет примерно 1800 метров, как зафиксировал исследователь через Sentinel Hub. Этого хватает для различных типов самолетов. После зимы в РФ и в дальнейшем решили строить аэродром. По состоянию на 27 апреля продолжается устройство базового слоя или собственно мощения на взлетно-посадочной полосе. Работы стартовали примерно в начале апреля.

Напомним, 1 мая росСМИ показали выставку "трофейной техники ВСУ" в столице РФ. На выставке решили продемонстрировать танки M1 Abrams, Leopard 2A6, T-72. Также российские захватчики решили показать и якобы захваченную автомобильную технику.