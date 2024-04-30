"Действительно было жарко": украинские партизаны рассказали подробности ночных ударов в Крыму

Партизаны насчитали 5 прилетов по аэродрому в Джанкое. Взрывы также раздавались в Геническе и Симферополе.

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В оккупированном Крыму ночь на 30 апреля выдалась неспокойной для российских оккупантов. Атакам подверглись военные объекты в Джанкое, Симферополе, а также оккупированном Геническе и Червоногардейском районе. Об этом сообщают участники партизанского движения "АТЕШ".

"Сегодня ночью в Крыму действительно было жарко. Наши агенты среди военных ВС России сообщают о пяти ударах по аэродрому Джанкой. Сообщают о многих раненых и ликвидированных оккупантов", — говорится в сообщении.

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ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое: есть пострадавшие оккупанты, детали (карта)

Отмечается, что был осуществлен комбинированный удар БпЛА и ракет по военным объектам. По информации агентов "АТЕШа", взрывы раздавались в оккупированном городе Геническ Херсонской области и Красногвардейском районе Донецкой области, а также в Симферополе.

"Работаем над тем, чтобы получить более подробную информацию", — сообщили в партизанском движении.

Напомним, что ночью 30 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Коллаборант из Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли массированный удар по полуострову с помощью баллистических ракет ATACMS.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля во временно оккупированном Крыму местные жители слышали звуки взрывов. Более десяти взрывов прозвучали в Гвардейском, Джанкое и Симферополе.