ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое: есть пострадавшие оккупанты, детали (карта)

На аэродроме в Джанкое в Крыму базируется вертолетный полк 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, рассказали журналисты.

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Ночью 30 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Ракеты атаковали военный аэродром в Джанкое, в результате чего ранения получили пять российских военных. Об этом сообщило издание Astra со ссылкой на собственный источник в МЧС аннексированного региона.

"В Джанкое 5 военнослужащих ВС РФ ранены после ракетной атаки на военный аэродром этой ночью", — говорится в сообщении.

В СМИ отметили, что баллистические ракеты, вероятно ATACMS, атаковали военный аэродром, который является местом дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. В результате атаки ранены пять военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Журналисты напомнили, что ночью крымчане сообщали о пожаре на военном аэродроме в Джанкое. Тогда как так называемая оккупационная "власть" не прокомментировала атаку.

Кроме этого, аэродром в Джанкое уже был атакован 17 апреля.

Взрывы в Крыму: что известно

Ночью 30 апреля более десяти взрывов прогремели в Гвардейском, Джанкое и Симферополе во временно оккупированном Крыму. Россияне перекрыли Керченский мост.

Коллаборант из Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные якобы атаковали временно оккупированный полуостров с помощью нескольких ракет типа ATACMS. По его словам, российская противовоздушная оборона якобы успешно отработала над Симферополем и Джанкоем.

Напомним, 30 апреля стало известно, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Украина получит ракеты Storm Shadow для ударов по военным объектам во временно оккупированном Крыму. По его словам, к передаче оружия готовятся Великобритания, Франция и Италия.