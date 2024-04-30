ЗСУ атакували військовий аеродром у Джанкої: є постраждалі окупанти, деталі (карта)

На аеродромі в Джанкої в Криму базується гелікоптерний полк 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, розповіли журналісти.

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Вночі 30 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Ракети атакували військовий аеродром у Джанкої, в результаті чого поранення отримали пʼять російських військових. Про це повідомило видання Astra з посиланням на власне джерело в МНС анексованого регіону.

"У Джанкої 5 військовослужбовців ЗС РФ поранено після ракетної атаки на військовий аеродром цієї ночі", — йдеться у повідомленні.

У ЗМІ зауважили, що балістичні ракети, ймовірно ATACMS, атакували військовий аеродром, який є місцем дислокації гелікоптерного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. В результаті атаки поранено пʼять військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.

Журналісти нагадали, що вночі кримчани повідомляли про пожежу на військовому аеродромі в Джанкої. Тоді як так звана окупаційна "влада" не прокоментувала атаку.

Крім цього, аеродром у Джанкої вже було атаковано 17 квітня.

Вибухи в Криму: що відомо

Вночі 30 квітня понад десять вибухів пролунали у Гвардійському, Джанкої та Сімферополі в тимчасово окупованому Криму. Росіяни перекрили Керченський міст.

Колаборант із Запорізької області Володимир Рогов повідомив, що українські військові нібито атакували тимчасово окупований півострів за допомогою декількох ракет типу ATACMS. За його словами, російська протиповітряна оборона нібито успішно відпрацювала над Сімферополем і Джанкоєм.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Україна отримає ракети Storm Shadow для ударів по військових обʼєктах у тимчасово окупованому Криму. За його словами, до передачі зброї готуються Велика Британія, Франція та Італія.