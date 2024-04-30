"Справді було спекотно": українські партизани розповіли подробиці нічних ударів у Криму

Партизани нарахували 5 прильотів по аеродрому в Джанкої. Вибухи також лунали в Генічеську та Сімферополі.

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В окупованому Криму ніч проти 30 квітня видалася неспокійною для російських окупантів. Атак зазнали військові об'єкти в Джанкої, Сімферополі, а також окупованому Генічеську та Червоногардійському районі. Про це повідомляють учасники партизанського руху "Атеш".

"Сьогодні вночі в Криму справді було спекотно. Наші агенти серед військових ЗС Росії повідомляють про п'ять ударів по аеродрому "Джанкой". Повідомляють про багатьох поранених і ліквідованих окупантів", — ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що було здійснено комбінований удар БпЛА та ракет по військових об'єктах. За інформацією агентів "Атеш", вибухи лунали в окупованому місті Генічеськ на Херсонщині та Червоногвардійському районі на Донеччині, а також у Сімферополі.

"Працюємо над тим, щоб отримати детальнішу інформацію", — повідомили в партизанському русі.

Нагадаємо, що вночі 30 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Колаборант із Запорізької області Володимир Рогов заявив, що ЗСУ завдали масованого удару по півострову за допомогою балістичних ракет ATACMS.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 30 квітня в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі чули звуки вибухів. Понад десять вибухів пролунали у Гвардійському, Джанкої та Сімферополі.