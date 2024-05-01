"Відчайдушне рішення": у ПС ЗСУ пояснили будівництво аеродрому в Бєлгородській області (відео)

Відстань у 75 км надасть можливість ефективно бити по об’єкту зброєю українського виробництва.

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Новий аеродром у Бєлгородській області стане ціллю для українських безпілотників та іншої зброї. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі "Ранок.LIVE".

Для українських безпілотників дистанція до цього об'єкту, який, імовірно, буде за 75 км від кордону з Україною, — це "ні про що". У відомстві зазначили, що ретельно стежать за ситуацією та вивчають мету використання цього летовища.

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"Відчайдушне рішення", — повідомив Ілля Євлаш.

Аеродром будують у безпосередній близькості від Харківської області. Відстань у 75 км надасть можливість ефективно бити по об’єкту зброєю українського виробництва.

"Діятимемо пропорційно до оперативної обстановки, яка складеться", — додав Ілля Євлаш.

Новий аеродром у Бєлгородській області

Окупанти вже майже рік намагаються побудувати нову злітно-посадкову смугу неподалік від селища Алексєєвка. Сам населений пункт уже є хабом для угруповання військ РФ. Ще в липні 2023 року до місця майбутнього будівництва летовища було прокладено дорогу. Протягом наступних місяців до початку зими було фактично завершено грейдерування майбутньої злітно-посадкової смуги.

Довжина смуги становить приблизно 1800 метрів, як зафіксував дослідник через Sentinel Hub. Цього вистачає для різних типів літаків. Після зими в РФ і надалі вирішили будувати летовище. Станом на 27 квітня триває влаштування базового шару або власне мощення на злітно-посадковій смузі. Роботи стартували приблизно на початку квітня.

Нагадаємо, 1 травня росЗМІ показали виставку "трофейної техніки ЗСУ" в столиці РФ. На виставці вирішили продемонструвати танки M1 Abrams, Leopard 2A6, T-72. Також російські загарбники вирішили показати й нібито захоплену автомобільну техніку.