У мережі показали фото наслідків нічного удару по Рязанському НПЗ

Внаслідок атаки дронів на Рязанський НПЗ підприємство може втратити 16% потужностей. На місці влучання загорілась установка, яка займається первинною переробкою нафти.

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Під час нічного удару безпілотників по Рязанському нафтопереробному заводу в Росії вдалось пошкодити устаткування для первинної переробки нафти, розташоване на окраїні великого підприємства. На світлині, зробленій на місці подій, видно пожежу, яка охопила верхню частину висотного обладнання. Про деталі атаки дронів, яка сталась в ніч на 1 травня, розповів OSINT-аналітик з ніком bayraktar_1love у мережі X (Twitter).

OSINT-аналітик опублікував світлину, зроблену вночі, незабаром після атаки БПЛА. Вказуються точка, де стояв оператор, роблячи фото — 54.5632890, 39.7401167.

Удари по РФ - пожежа на Рязанському НПЗ Фото: X / bayraktar_1love

Після цього OSINTер розмістив фрагмент карти Рязанського НПЗ. На карті обведено орієнтовний об'єкт, який загорівся внаслідок удару безпілотників. У дописі вказується, що палає установка атмосферної переробки нафти ЭЛОУ-АВТ-3. Від точки удару, з можливими координатами 54.565, 39.74172, до оператора — близько 200 м.

Удари по РФ - що горіло на Рязанському НПЗ Фото: X / bayraktar_1love

Відстань, яку довелося б пролетіти українським дронам, щоб дістатись до цілі під Рязанню — близько 470 км. Прикметно те, що за 100 км на північний захід розташовано Рязанський аеропорт.

Удари по РФ - відстань від Рязанського НПЗ до України Фото: Google Maps

Зазначимо, пресслужба АТ "Рязанської нафтопереробної компанії" не підтверджувала атаку дронів в ніч на 1 травня. Також не згадується про можливе призупинення роботи.

Про надзвичайну подію у РФ стало відомо вдень 1 травня. На відео, знятому місцевими жителями, можна було побачити кілька спалахів та почути звуки вибухів. Російська влада підтвердила, що відбулась атака безпілотників, і запевнила, що усі пристрої вдалось збити силам ППО.

Інформацію про повітряну атаку українських БПЛА Фокусу підтвердили джерела в ГУР Міноборони. Подія відбулась близько 2 год. ночі, повідомили місцеві жителі.

ЭЛОУ-АВТ-3 — установка атмосферної переробки нафти, яка має потужність 3 млн тонн на рік. Рязанський НПЗ, який міг втратити це обладнання, має максимальну потужність 17-18 млн тонн, — вказувалось у звіті компанії "Роснефть", якому належить підприємство. У мережі не відшукалось, скільки саме АВТ є на НПЗ. Якщо пошкоджено одну установку, то продуктивність заводу може впасти на 16%.

Попередня атака на нафтопереробний завод під Рязанню сталась 13 березня. Згідно з інформацією агентства Reuters, росіяни швидко відновили пошкоджене устаткування.

Нагадуємо, 30 квітня видання Politico опублікувало висновки щодо ситуації з російськими НПЗ. На думку аналітиків, Кремль дійсно має проблеми з паливом після серії ударів дронів, які почались восени 2023 року.