Пошкоджено кілька ділянок: наслідки атаки по авіабазі РФ показали із супутника (фото)

Супутникові знімки аеродрому "Кущевська" в Краснодарському краї опублікував американський військовий аналітик Бреді Африк. Судячи з фото, ймовірно було пошкоджено кілька Су-35.

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Будинки згоріли, літаки були сильно пошкоджені, або знищені. Такий підсумок атаки українських безпілотників у ніч з 26 на 27 квітня по авіабазі "Кущевська" в Краснодарському краї. До цього в мережі були тільки відео і фото, зняті з великої відстані, або з самого аеродрому, але вони не дають уявлення про масштаб пошкоджень. Бреді Африк, співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) опублікував супутникові фото з високою роздільною здатністю в Х.

На території військового аеродрому "Кущівська" розміщувалися десятки літаків, зокрема Су-35, системи РЛС і РЕБ. Атака на цей військовий об'єкт відбулася у співпраці з Силами оборони України. У результаті успішної операції на аеродромі почалася пожежа.

Супутникові знімки авіабази "Кущевська"

Збиток від удару України по російській авіабазі Кущевська видно на нових супутникових знімках високої роздільної здатності. Аеродром "Кущевська" розташований більш ніж за 200 кілометрів від лінії фронту в Україні.

Авіабаза "Кущівська" Фото: Brady Africk

Геолоковані кадри авіабази демонструють, що нещодавній удар українських дронів пошкодив кілька будівель і літаків, імовірно, один із Су-35. На більш детальних схемах видно, що дві невеликі складські будівлі (рожевий і темно-зелений) згоріли, а їхній вміст було знищено.

Авіабаза "Кущівська" Фото: Brady Africk

Нагадаємо, військовий аеродром "Кущевська" розташований на околиці однойменної станиці в Краснодарському краї.

Атака дронів у Краснодарському краї

Це місце дислокації літаків Су-27, МіГ-29, L-39. Там, окрім російських курсантів, навчали льотний склад країн, які експлуатують радянську або російську авіаційну техніку: пілотів із Нікарагуа, Анголи, Алжиру, Лаосу, ПАР та інших.

Після атаки дронів на НПЗ у Краснодарському краї, місцеве керівництво повідомило, що нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані припинив роботу. "Рівно 10 БпЛА прилетіли прямо до заводу, була сильна пожежа. Можлива наявність прихованих пошкоджень", — заявив директор заводу.