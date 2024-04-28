Повреждены несколько участков: последствия атаки по авиабазе РФ показали со спутника (фото)
Спутниковые снимки аэродрома "Кущевская" в Краснодарском крае опубликовал американский военный аналитик Брэди Африк. Судя по фото, вероятно были повреждены несколько Су-35.
Здания сгорели, самолеты были сильно повреждены, или уничтожены. Такой итог атаки украинских беспилотников в ночь с 26 на 27 апреля по авиабазе "Кущевская" в Краснодарском крае. До этого в сети были только видео и фото снятые с большого расстояния, или с самого аэродрома, но не дающие представления о масштабе поверждений. Бен Африк, сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) опубликовал спутниковые фото выского разрешения в Х.
На территории военного аэродрома "Кущевская" размещались десятки самолетов, в том числе Су-35, системы РЛС и РЭБ. Атака на этот военный объект состоялась в сотрудничестве с Силами обороны Украины. В результате успешной операции на аэродроме начался пожар.
Ущерб от удара Украины по российской авиабазе Кущевская виден на новых спутниковых снимках высокого разрешения. Аэродром "Кущевская" находится более чем в 200 километрах от линии фронта в Украине.
Геолокированные кадры авиабазы демонстрируют, что недавний удар украинских дронов повредил несколько зданий и самолетов, вероятно, один из Су-35. На более подробных схемах видно, что два небольших складских здания (розовый и темно-зеленый) сгорели, а их содержимое было уничтожено.
Напомним, военный аэродром "Кущевская" расположен на окраине одноименной станицы в Краснодарском крае.
Это место дислокации самолетов Су-27, МиГ-29, L-39. Там кроме российских курсантов обучали летный состав стран, эксплуатирующих советскую, или российскую авиационную технику: пилотов из Никарагуа, Анголы, Алжира, Лаоса, ЮАР и прочих.
После атаки дронов на НПЗ в Краснодарском крае, местное руководство сообщило, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани прекратил работу. "Ровно 10 БпЛА прилетели прямо к заводу, был сильный пожар. Возможно наличие скрытых повреждений", — заявил директор завода.