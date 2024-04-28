Повреждены несколько участков: последствия атаки по авиабазе РФ показали со спутника (фото)

Спутниковые снимки аэродрома "Кущевская" в Краснодарском крае опубликовал американский военный аналитик Брэди Африк. Судя по фото, вероятно были повреждены несколько Су-35.

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Здания сгорели, самолеты были сильно повреждены, или уничтожены. Такой итог атаки украинских беспилотников в ночь с 26 на 27 апреля по авиабазе "Кущевская" в Краснодарском крае. До этого в сети были только видео и фото снятые с большого расстояния, или с самого аэродрома, но не дающие представления о масштабе поверждений. Бен Африк, сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) опубликовал спутниковые фото выского разрешения в Х.

На территории военного аэродрома "Кущевская" размещались десятки самолетов, в том числе Су-35, системы РЛС и РЭБ. Атака на этот военный объект состоялась в сотрудничестве с Силами обороны Украины. В результате успешной операции на аэродроме начался пожар.

Спутниковые снимки авиабазы "Кущевская"

Ущерб от удара Украины по российской авиабазе Кущевская виден на новых спутниковых снимках высокого разрешения. Аэродром "Кущевская" находится более чем в 200 километрах от линии фронта в Украине.

Авиабаза "Кущевская" Фото: Brady Africk

Геолокированные кадры авиабазы демонстрируют, что недавний удар украинских дронов повредил несколько зданий и самолетов, вероятно, один из Су-35. На более подробных схемах видно, что два небольших складских здания (розовый и темно-зеленый) сгорели, а их содержимое было уничтожено.

Авиабаза "Кущевская" Фото: Brady Africk

Напомним, военный аэродром "Кущевская" расположен на окраине одноименной станицы в Краснодарском крае.

Атака дронов в Краснодарском крае

Это место дислокации самолетов Су-27, МиГ-29, L-39. Там кроме российских курсантов обучали летный состав стран, эксплуатирующих советскую, или российскую авиационную технику: пилотов из Никарагуа, Анголы, Алжира, Лаоса, ЮАР и прочих.

После атаки дронов на НПЗ в Краснодарском крае, местное руководство сообщило, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани прекратил работу. "Ровно 10 БпЛА прилетели прямо к заводу, был сильный пожар. Возможно наличие скрытых повреждений", — заявил директор завода.