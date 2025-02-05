Готувались понад рік: у січні дрони ЗСУ вдарили по 20 НПЗ РФ, деталі, — Welt (інфографіка)

Українські дрони б'ють по промислових об'єктах РФ протягом 48 годин після сходження з конвеєра, написали журналісти.

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Росія у січні 2025 року страждала від масових атак українських безпілотників, які поцілили по 20 нафтопереробних заводах. Головна мета атак України — ослаблення економіки країни-агресора. Про деталі атак дронів ЗСУ написало видання Welt.

Аналітики видання підрахували кількість атак дронів по російських НПЗ. З'ясувалось, що таких ударів було 20. При цьому 20 — це дві третини усіх нафтопереробних заводів РФ, написали журналісти. Також вони зауважили, що повітряні атаки відбуваються "майже щотижня". Можлива мета повітряних атак України — щоб "російська економіка завалилась". При цьому підготовка до таких дій велась понад рік, вказано у статті.

"До цієї хвилі атак Україна готувалася рік і чотири місяці. Вища скорострільність стала можливою завдяки рішучому технічному прогресу української армії", — написало Welt.

Також на порталі уточнили, чому говорять про "скорострільність". Згідно з даними журналістів, від моменту виходу з підприємства-виробника в Україні до прильоту по НПЗ РФ проходить всього лиш 48 год, наголосило Welt.

Удари по РФ — деталі

Тим часом у мережі можна відшукати інфографіку OSINT-аналітика 6parkbbs. На інфографіці показано усі російські заводи нафтової галузі, по яких били українські дрони. Закреслено 20 з 30 НПЗ.

Удари по РФ - які НПЗ Росії потрапили під удар дронів Сил оборони Фото: З відкритих джерел

Крім того, на порталі "Слово і діло" порахували, що з вересня 2023 по 31 січня 2025 року Україна завдала 80 ударів по промислових об'єктах РФ: по заводах нафтогазової галузі та базах пального.

Удари по РФ - географія атак на російські промислові об'єкти Фото: Слово і діло

Зазначимо, 30 січня видання Forbes проаналізувало особливо вдалий удар дронів ЗСУ по нафтопереробному заводу РФ. Ішлося про атаку на об'єкт у Нижньому Новгороді. Згідно з висновками видання, внаслідок вибухів Росія втратила 5% нафтового потенціалу.

Тим часом командування Сил безпілотних систем повідомило про нові засоби ураження та нові можливості українських безпілотників. Військові розповіли, що віднедавна до БПЛА прикріплюють вибухівку вагою 250 кг. При цьому дальність польоту складає 2 тис. км, наголосили в СБС.

Нагадуємо, в ніч на 3 лютого жителя російських регіонів публікували кадри масштабного вибуху та пожежі неподалік Волгограда та Астрахані. В ніч на 5 лютого губернатор Краснодарського краю РФ підтвердив, що після атаки дронів загорілась нафтобаза біля станції Новомінської.