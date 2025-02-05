Готовились больше года: в январе дроны ВСУ ударили по 20 НПЗ РФ, детали, — Welt (инфографика)

Украинские дроны бьют по промышленным объектам РФ в течение 48 часов после схода с конвейера, написали журналисты.

Related video

Россия в январе 2025 года пострадала от массовых атак украинских беспилотников, которые попали по 20 нефтеперерабатывающим заводам. Главная цель атак Украины — ослабление экономики страны-агрессора. О деталях атак дронов ВСУ написало издание Welt.

Аналитики издания подсчитали количество атак дронов по российским НПЗ. Выяснилось, что таких ударов было 20. При этом 20 — это две трети всех нефтеперерабатывающих заводов РФ, написали журналисты. Также они отметили, что воздушные атаки происходят "почти каждую неделю". Возможная цель воздушных атак Украины — чтобы "российская экономика завалилась". При этом подготовка к таким действиям велась более года, указано в статье.

"К этой волне атак Украина готовилась год и четыре месяца. Более высокая скорострельность стала возможной благодаря решительному техническому прогрессу украинской армии", — написало Welt.

Также на портале уточнили, почему говорят о "скорострельности". Согласно данным журналистов, от момента выхода с предприятия-производителя в Украине до прилета по НПЗ РФ проходит всего лишь 48 часов, подчеркнуло Welt.

Удары по РФ — детали

Между тем в сети можно отыскать инфографику OSINT-аналитика 6parkbbs. На инфографике показаны все российские заводы нефтяной отрасли, по которым били украинские дроны. Зачеркнуто 20 из 30 НПЗ.

Удары по РФ — какие НПЗ России попали под удар дронов Сил обороны Фото: Из открытых источников

Кроме того, на портале "Слово и дело" посчитали, что с сентября 2023 по 31 января 2025 года Украина нанесла 80 ударов по промышленным объектам РФ: по заводам нефтегазовой отрасли и базам горючего.

Удары по РФ — география атак на российские промышленные объекты Фото: Слово і діло

Отметим, 30 января издание Forbes проанализировало особо удачный удар дронов ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу РФ. Речь шла об атаке на объект в Нижнем Новгороде. Согласно выводам издания, в результате взрывов Россия потеряла 5% нефтяного потенциала.

Тем временем командование Сил беспилотных систем сообщило о новых средствах поражения и новых возможностях украинских беспилотников. Военные рассказали, что с недавних пор к БПЛА прикрепляют взрывчатку весом 250 кг. При этом дальность полета составляет 2 тыс. км, отметили в СБС.

Напоминаем, в ночь на 3 февраля жителя российских регионов публиковали кадры масштабного взрыва и пожара около Волгограда и Астрахани. В ночь на 5 февраля губернатор Краснодарского края РФ подтвердил, что после атаки дронов загорелась нефтебаза возле станции Новоминской.