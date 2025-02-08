РФ атаковала Украину "шахедами": что известно о последствиях вражеской атаки (фото)

В результате работы ПВО было уничтожено 67 российских беспилотников, 71 — был локально потерян. В ряде регионов сообщили об отсутствии пострадавших и погибших.

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ВС РФ осуществили массированную атаку по территории Украины с использованием 139 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, россияне осуществили запуск БпЛА из ряда локаций — Курск, Брянск, Шаталово, Миллерово и Орел.

Количество сбитых российских БпЛА (фото: Командование Воздушных сил ВСУ)

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 67-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях", — сообщают в Воздушных силах.

В ПС добавляют, что 71 вражеский беспилотник-имитатор был локально потерян без негативных последствий. Под атакой оказались Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Киевская области.

В Сумской и Киевской областах сообщили о последствиях

В Киевской ОВА сообщили, что информации о пострадавших среди населения нет, а попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

"В Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошли возгорания травяного настила. Все пожары ликвидированы", — указывают в Киевской ОВА.

В Фастовском районе области из-за падения обломков сбитого БпЛА поврежден один частный и один недостроенный дома, а в помещениях были выбиты окна и повреждены фасады.

В Сумах вражеский БпЛА попал в частный дом, после чего на месте атаки вспыхнул пожар. И.о. городского головы Артем Кобзарь сообщил, что на месте работали спасатели, полицейские и медики, проводился разбор завалов и ликвидация последствий. В результате атаки пострадавших и погибших нет.

Последствия удара российского дрона по дому в Сумах (фото: Нацполиция)

В Днепропетровской области силы противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских дронов. Глава ОВА Сергей Лысак заявил, что информации о погибших и пострадавших нет.

Что известно об атаке ВС РФ в других регионах

В Черкасской области силам ПВО удалось сбить 13 вражеских дронов. По словам главы местной ОВА Игоря Табурца, пострадавших и повреждений в области не было зафиксировано.

В Кировоградской области был уничтожен один российский ударный БпЛА. Глава местной военной администрации Андрей Райкович отметил, что информации о последствиях или пострадавших не поступало.

В Хмельницкой области украинские защитники сбили пять российских ударных БпЛА. Глава ОВА Сергей Тюрин сообщил, что сейчас устанавливаются места падения обломков, а информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что РФ атакует Украину ударными беспилотниками. ВС РФ запустили по территории Украины десятки дронов, которые летят в разных направлениях. Взрывы слышны не только в Киеве.

Также сообщалось, что ВС РФ ударили дроном по рынку "Барабашово" в Харькове. Российская армия за ночь дважды обстреляла город Харьков, нанеся разрушения.