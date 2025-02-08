РФ атакует Украину ударными беспилотниками: на центр Киева летят вражеские "шахеды"

ВС РФ запустили по территории Украины десятки дронов, которые летят в разных направлениях. Взрывы слышны не только в Киеве.

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В ночь с 7 на 8 февраля российские оккупационные войска атакуют территорию Украины ударными беспилотниками. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В частности вражеские беспилотники летели в следующих направлениях:

группы БпЛА на западе и юго-востоке Сумщины, курс западный;

группы БпЛА на востоке, севере и западе Черниговщины, курсом на запад;

группы БпЛА на западе и северо-западе Полтавщины, курс западный;

БпЛА в районе Каменское, курс северный;

БпЛА в районе Никополя, курс западный;

БпЛА на северо-западе Херсонщины в направлении Николаевщины тем же курсом;

БпЛА на северо-западе Николаевщины, в направлении Кировоградщины северо-западным курсом;

БпЛА на юге Черкасской области курсом на север;

БпЛА на севере и востоке Киевщины, движутся западным курсом;

БпЛА на севере Киевщины, вектор движения Белая Церковь;

БпЛА на юго-востоке Житомирщины, вектор движения Житомир;

БпЛА севернее Житомира, курс западный.

В то же время в Киеве раздаются мощные взрывы.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО.

"На Оболони работает ПВО. Вражеский БпЛА движется на центр города. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.

Отметим, что около полуночи Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеских ударных БпЛА, которые летели в направлении Киева с юга.

Примерно в то же время СМИ сообщали о взрывах в Сумах.

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской атаки не поступало.

Напомним, 5 февраля ВС РФ разбомбили один из крупнейших рынков в Харькове.

В ночь с 4 на 5 февраля ВС РФ нанесли удар по центру Харькова, в результате чего пострадала жилая многоэтажка и АЗС.