РФ атакует Украину ударными беспилотниками: на центр Киева летят вражеские "шахеды"
ВС РФ запустили по территории Украины десятки дронов, которые летят в разных направлениях. Взрывы слышны не только в Киеве.
В ночь с 7 на 8 февраля российские оккупационные войска атакуют территорию Украины ударными беспилотниками. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В частности вражеские беспилотники летели в следующих направлениях:
- группы БпЛА на западе и юго-востоке Сумщины, курс западный;
- группы БпЛА на востоке, севере и западе Черниговщины, курсом на запад;
- группы БпЛА на западе и северо-западе Полтавщины, курс западный;
- БпЛА в районе Каменское, курс северный;
- БпЛА в районе Никополя, курс западный;
- БпЛА на северо-западе Херсонщины в направлении Николаевщины тем же курсом;
- БпЛА на северо-западе Николаевщины, в направлении Кировоградщины северо-западным курсом;
- БпЛА на юге Черкасской области курсом на север;
- БпЛА на севере и востоке Киевщины, движутся западным курсом;
- БпЛА на севере Киевщины, вектор движения Белая Церковь;
- БпЛА на юго-востоке Житомирщины, вектор движения Житомир;
- БпЛА севернее Житомира, курс западный.
В то же время в Киеве раздаются мощные взрывы.
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО.
"На Оболони работает ПВО. Вражеский БпЛА движется на центр города. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.
Отметим, что около полуночи Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеских ударных БпЛА, которые летели в направлении Киева с юга.
Примерно в то же время СМИ сообщали о взрывах в Сумах.
На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской атаки не поступало.
Напомним, 5 февраля ВС РФ разбомбили один из крупнейших рынков в Харькове.
В ночь с 4 на 5 февраля ВС РФ нанесли удар по центру Харькова, в результате чего пострадала жилая многоэтажка и АЗС.