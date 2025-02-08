РФ атакує Україну ударними безпілотниками: на центр Києва летять ворожі "шахеди"

ЗС РФ запустили по території України десятки дронів, які летять у різних напрямках. Вибухи чути не лише у Києві.

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У ніч з 7 на 8 лютого російські окупаційні війська атакують територію України ударними безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема ворожі безпілотники летіли у наступних напрямках:

групи БпЛА на заході та південному сході Сумщини, курс західний;

групи БпЛА на сході, півночі та заході Чернігівщини, курсом на захід;

групи БпЛА на заході та північному заході Полтавщини, курс західний;

БпЛА в районі Кам'янське, курс північний;

БпЛА в районі Нікополя, курс західний;

БпЛА на північному заході Херсонщини у напрямку Миколаївщини тим самим курсом;

БпЛА на північному заході Миколаївщини, у напрямку Кіровоградщини північно-західним курсом;

БпЛА на півдні Черкащини курсом на північ;

БпЛА на півночі та сході Київщини, рухаються західним курсом;

1БпЛА на півночі Київщини, вектор руху Біла Церква;

БпЛА на південному сході Житомирщини, вектор руху Житомир;

БпЛА північніше Житомира, курс західний.

Водночас у Києві лунають потужні вибухи.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працює ППО.

"На Оболоні працює ППО. Ворожий БпЛА рухається на центр міста. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.

Зазначимо, що близько опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі ударні БпЛА, які летіли у напрямку Києва з півдня.

Приблизно у той самий час ЗМІ повідомляли про вибухи у Сумах.

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