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РФ атакує Україну ударними безпілотниками: на центр Києва летять ворожі "шахеди"
Сергій Савінцев
ЗС РФ запустили по території України десятки дронів, які летять у різних напрямках. Вибухи чути не лише у Києві.
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У ніч з 7 на 8 лютого російські окупаційні війська атакують територію України ударними безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема ворожі безпілотники летіли у наступних напрямках:
- групи БпЛА на заході та південному сході Сумщини, курс західний;
- групи БпЛА на сході, півночі та заході Чернігівщини, курсом на захід;
- групи БпЛА на заході та північному заході Полтавщини, курс західний;
- БпЛА в районі Кам'янське, курс північний;
- БпЛА в районі Нікополя, курс західний;
- БпЛА на північному заході Херсонщини у напрямку Миколаївщини тим самим курсом;
- БпЛА на північному заході Миколаївщини, у напрямку Кіровоградщини північно-західним курсом;
- БпЛА на півдні Черкащини курсом на північ;
- БпЛА на півночі та сході Київщини, рухаються західним курсом;
- 1БпЛА на півночі Київщини, вектор руху Біла Церква;
- БпЛА на південному сході Житомирщини, вектор руху Житомир;
- БпЛА північніше Житомира, курс західний.
Водночас у Києві лунають потужні вибухи.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працює ППО.
"На Оболоні працює ППО. Ворожий БпЛА рухається на центр міста. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.
Зазначимо, що близько опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі ударні БпЛА, які летіли у напрямку Києва з півдня.
Приблизно у той самий час ЗМІ повідомляли про вибухи у Сумах.
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