РФ вдарила "шахедами" по центру Харкова: постраждали кілька будівель та АЗС, деталі

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, росіяни атакували місто двічі з інтервалом у пів години. На місці влучань виникли пожежі.

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У ніч з 4 на 5 лютого російські окупаційні війська завдали удару по центру Харкова, внаслідок чого постраждала житлова багатоповерхівка та АЗС. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Маємо інформацію про удар "Шахедом" по центральній частині міста. Деталі зʼясовуємо", — написав Терехов о 2:46.

Згодом він уточнив, що ЗС РФ завдали удару по адміністративній будівлі, розташованій у Салтівському районі міста.

"На місці влучання пожежа. У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС", — зазначив Терехов.

Мер Харкова підкреслив, що на місці події працюють усі відповідні служби.

А вже рівно за пів години після повідомлення про приліт "шахеда" Терехов заявив про повторний удар.

"Ще один приліт, вже в Основʼянському районі", — наголосив Терехов.

Внаслідок повторної атаки у Харкові також виникла пожежа.

Зазначимо, що близько 2-ї ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників з Сумщини у напрямку Харківської області.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи загиблих внаслідок російської атаки не надходило.

Нагадаємо, 4 лютого балістична ракета "Іскандер" ЗС РФ поцілила по центру міста Ізюм.

1 лютого РФ завдала масованого комбінованого удару по території України: у Київській, Запорізькій, Харківській та інших областях лунали вибухи та працювала ППО.