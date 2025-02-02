Обстріл Харкова вночі 2 лютого: росіяни влучили у будівлю в середмісті, що відомо (фото)

Уночі Харків потрапив під атаку російських безпілотників: в місті пролунали вибухи, мер повідомив про влучання у Слобідському районі. На місці спалахнула масштабна пожежа, що охопила територію майже 2000 кв. м.

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Близько опівночі у Слобідському районі Харкова пролунали вибухи: російський дрон влучив в одну з будівель у середмісті, спричинивши пожежу. Згодом речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко повідомив про те, що безпілотник атакував виробничо-складську будівлю. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного" з місця подій.

Через атаку спалахнули склади та виробничі приміщення будівлі, в яких зберігалися текстильні вироби та сировина з поліефіру. Ці приміщення належали місцевому підприємству, що займається виготовленням одягу.

ДСНС ДСНС

На місце подій оперативно приїхали підрозділи ДСНС: всього вісім відділень та 45 рятувальників боролися з пожежею, як результат – через півтори години її вдалося локалізувати. Постраждалих чи загиблих внаслідок атаки немає, як зазначив Василенко. Над ліквідацією наслідків ворожого влучання місцеві служби працюють досі.

Згодом удар прокоментував речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, який уточнив, що атаку по місту росіяни здійснили за допомогою "Шахедів" або ж безпілотники "Герань". Їх на місто летіло кілька, як перед тим повідомляли моніторингові канали.

Зазначимо, що росіяни вже втретє влучили безпілотниками впродовж останнього тижня по цивільних об’єктах – складах та житлових будинках в Харкові.

Перед цим Росія атакувала Холодногірський район Харкова, удар завдали у межах житлової забудови. На місці влучання виникла пожежа, загинула людина, також були постраждалі. Ця атака також відбулася за допомогою БпЛА, як повідомив Фокус вранці 1 лютого.

Також велика кількість безпілотників атакувала Запоріжжя. Через удари по місту було знеструмлено понад 400 абонентів, у Запоріжжі пошкоджені житлові будинки та об’єкт інфраструктури. Загалом на місто летіло близько 16 безпілотників, дізнавався Фокус.