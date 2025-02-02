Обстрел Харькова ночью 2 февраля: россияне попали в здание в центре города, что известно (фото)

Ночью Харьков попал под атаку российских беспилотников: в городе прогремели взрывы, мэр сообщил о попадании в Слободском районе. На месте вспыхнул масштабный пожар, охвативший территорию почти 2000 кв. м.

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Около полуночи в Слободском районе Харькова прогремели взрывы: российский дрон попал в одно из зданий в центре города, вызвав пожар. Впоследствии представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко сообщил о том, что беспилотник атаковал производственно-складское здание. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного" с места событий.

Из-за атаки вспыхнули склады и производственные помещения здания, в которых хранились текстильные изделия и сырье из полиэфира. Эти помещения принадлежали местному предприятию, занимающемуся изготовлением одежды.

ГСЧС ГСЧС

На место событий оперативно приехали подразделения ГСЧС: всего восемь отделений и 45 спасателей боролись с пожаром, как результат — через полтора часа его удалось локализовать. Пострадавших или погибших в результате атаки нет, как отметил Василенко. Над ликвидацией последствий вражеского попадания местные службы работают до сих пор.

Впоследствии удар прокомментировал представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, который уточнил, что атаку по городу россияне осуществили с помощью "Шахедов" или беспилотники "Герань". Их на город летело несколько, как перед тем сообщали мониторинговые каналы.

Отметим, что россияне уже в третий раз попали беспилотниками в течение последней недели по гражданским объектам — складам и жилым домам в Харькове.

Перед этим Россия атаковала Холодногорский район Харькова, удар нанесли в пределах жилой застройки. На месте попадания возник пожар, погиб человек, также были пострадавшие. Эта атака также произошла с помощью БПЛА, как сообщил Фокус утром 1 февраля.

Также большое количество беспилотников атаковало Запорожье. Из-за ударов по городу было обесточено более 400 абонентов, в Запорожье повреждены жилые дома и объект инфраструктуры. Всего на город летело около 16 беспилотников, узнавал Фокус.