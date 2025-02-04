РФ вдарила балістикою по Ізюму: зросла кількість постраждалих, загинула вагітна, є поранені діти

Через влучання балістичної ракети РФ по Ізюму у лікарню потрапила 14-річна дівчинка з вкрай важкими травмами, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Балістична ракета "Іскандер" ЗС РФ 4 лютого поцілила по центру міста Ізюм Харківської області. Від російського удару постраждали цивільні споруди — адміністративні та житлові будинки. Згідно з даними відповідних служб, зросла кількість поранених. Серед постраждалих — троє дітей віком від 6 до 16 років. Серед загиблих — вагітна жінка. Про ситуацію в Ізюмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у Telegram-каналі.

Синєгубов опублікував оновлені дані про постраждалих. Спершу чиновник написав про 50, потім — про 55 постраждалих. Серед жертв РФ — троє дітей. Російська ракета поранила 6-річного хлопчика, дівчат віком 14 та 16 років. Стан 14-річної дівчинки важкий, у інших двох неповнолітніх — середньої тяжкості, додав посадовець. Переважна більшість дорослих — працівники органів влади (з Податкової, Служби у справах дітей, держвиконавці та ін.). Є поранні серед співробітників коледжу.

Кількість загиблих від удару балістики РФ не змінилась. Це п'ятеро людей: троє чоловіків (44, 69 років і невідомого віку) та дві жінки (дані не відомі), ідеться у дописі Синєгубова. Пізніше чиновник додав, що з'явилась інформація про жінок: їм було 18 та 19 років, одна з них — вагітна.

Глава ОВА також назва цивільні споруди, по яких вдарили балістикою:

будівля Ізюмської міської ради — частково зруйнована;

інша адмінбудівля — пошкоджена;

три житлові будинки — пошкоджені вікна.

У каналі Синєгубов та ДСНС України є світлини, зроблені на місці влучання. Бачимо серйозно пошкоджену адмінбудівлю, руйнування всередині, вибиті скло та рами. На низці фото — тіла загиблих (Фокус їх не публікує з етичних міркувань).

Удар РФ по Ізюму 4 лютого - пошкодження міськради Фото: ДСНС Удар РФ по Ізюму 4 лютого - пошкодження будинку Удар РФ по Ізюму 4 лютого - наслідки влучання Іскандера Удар РФ по Ізюму 4 лютого - пошкодження в кабінетах

РФ вдарила балістикою по Ізюму — що сталось 4 лютого

Зазначимо, вдень 4 лютого ЗС РФ вдарили по Ізюму балістичними ракетами, які влучили в центр міста. У перші хвилини після трагедії Синєгубов повідомив про чотирьох загиблих та про 15-річну дівчинку у вкрай важкому стані. На подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Очільник держави опублікував відео, на якому видно масштабні руйнування в Ізюмі. Крім того, він закликав партнерів тиснути на РФ, щоб такого більше не повторилось.

Нагадуємо, 1 лютого ЗС РФ вдарили по Полтаві та влучили по під'їзду багатоквартирного будинку: під завалами загинула сім'я у повному складі. 25 грудня надзвичайна подія сталась у Кривому Розі: росіяни поцілили по житловому будинку, в якому зруйнувалась секція з першого по четвертий поверх.