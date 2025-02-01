Ракетний удар по Полтаві: росіяни влучили в під'їзд житлового будинку, є загиблі (фото)

Росіяни поцілили ракетою у під'їзд п'ятиповерхівки в Полтаві. Відомо про трьох загиблих та 10 постраждалих, серед яких є дитина.

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Вранці суботи, 1 лютого, російська армія завдала ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Також, як інформують Повітряні Сили, росіяни застосували ударні БПЛА.

Як повідомили в Полтавській ОВА, є влучання в житловий будинок у обласному центрі. Також є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі. Там без світла загалом залишилося 165 споживачів.

Видання "Полтавщина" повідомляє, що російська ракета Х-22 влучила у п’ятиповерхівку приблизно о 7:50. У результаті влучання склався під’їзд будинку.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок атаки було зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, загинули 2 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина. Надзвичайники врятували 21 особу.

Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

В.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова зазначила, що у приміщенні 13 школи розгорнуто тимчасовий пункт прийому постраждалих, де вже працюють психологи.

Пізніше рятувальники додали, що кількість загиблих зросла до 3 осіб. Постраждало 10 людей.

Харків

Також росіяни атакували Харківську область. Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, за добу ворог скерував по цивільних людях та об'єктах інфраструктури 17 БПЛА та 6 ракет. У Холодногірському районі Харкова внаслідок "прильоту" загинула жінка, 5 постраждалих.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання "Шахеда" частково зруйнований один приватний будинок. За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків.

Ситуація зі світлом

У зв'язку з ракетною атакою, як повідомили в "Укренерго", у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення. Попри скасування повітряної тривоги, обмеження діють.

Нагадаємо, вночі 1 лютого РФ атакувала безпілотниками Запоріжжя. У Запорізькій ОВА атаку назвали наймасованішою, яка відбувалася за останній час.

Пізно увечері 31 січня росіяни вдарили по історичній частині Одеси. Біля місцевого елітного готелю "Брістоль" утворилася величезна вирва.