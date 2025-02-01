Більше 10 ударів: росіяни масово атакували Запоріжжя безпілотниками, що відомо

Російська армія нанесла ударів безпілотниками по Запоріжжю: знеструмлено понад 400 абонентів. В обласній військовій адміністрації повідомили, що це наймасованіша атака за останній час.

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Триває нічна атака росіян на Україну – під ударами опинилося Запоріжжя, де пролунала низка вибухів. Ворог завдав більше 10 ударів, через що понад 400 абонентів опинилися без світла, а також зазнали ушкоджень житлові будинки. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що на місця вже виїхали відповідні служби, інформації про постраждалих поки що немає.

Моніторингові канали повідомили, що у Запоріжжі було гучно: перед цим Повітряні сили України попереджали про те, що в напрямку міста рухаються безпілотники. Інформацію підтвердив Федоров, повідомивши, що наразі наслідки ворожої атаки встановлюються. Водночас чиновник назвав її наймасованішою за останній час.

"Наслідки встановлюються. Попередньо — без постраждалих", – написав Федоров у Telegram.

Через деякий час стало відомо про перші наслідки російської атаки на місто.

"Пошкоджений обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлені понад 400 абонентів", – додав Федоров.

Інші наслідки масованої атаки все ще встановлюються. Екстрені служби продовжують працювати на місцях.

"За уточненою інформацією, росіяни скерували на місто 16 безпілотників", – зазначив чиновник згодом.

Водночас атака росіян на Україну безпілотниками триває – у низці областей оголошена повітряна тривога, моніторингові канали повідомляють про рух БпЛА у різних напрямках.

Зазначимо, що раніше ворог також завдав ракетних ударів по Одесі. Під обстрілом опинилася історична частина міста, зазнав ушкоджень готель "Брістоль", пошкоджені театр, музей, памʼятки архітектури та інші будівлі. Про інші деталі атаки Фокус повідомляв 31 січня.

Нагадаємо, росіяни після нічної атаки по Одесі повідомили про те, що начебто у готелі "Брістоль" перебував голова ГУР Кирило Буданов. У РНБО прокоментували цю новину, заперечивши твердження росіян та закликавши українців не вірити фейкам РФ.