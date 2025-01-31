Росія обстріляла Одесу балістикою: біля елітного готелю утворилася величезна воронка (фото)

Росіяни обстрілюють Одесу балістичним озброєнням. У місті чути вибухи.

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Увечері п'ятниці, 31 січня, в Одесі прогримів потужний вибух. Про це повідомили кореспонденти Фокуса.

Раніше в Повітряних Силах попередили про загрозу застосування швидкісних у напрямку Одеси.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов і голова ОДА Олег Кіпер повідомляють про вибухи і закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Унаслідок атаки росіян біля одного з елітних готелів міста утворилася велика воронка.

Місцеве видання "Думская" публікує фото вирви, яка виникла на вулиці Італійська в центрі Одеси біля елітного готелю "Бристоль" після ворожого обстрілу.

Фото: Думская

Канал Одеса INFO інформує, що ударів також було завдано по інфраструктурі порту.

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