Росія обстріляла Одесу балістикою: біля елітного готелю утворилася величезна воронка (фото)
Росіяни обстрілюють Одесу балістичним озброєнням. У місті чути вибухи.
Увечері п'ятниці, 31 січня, в Одесі прогримів потужний вибух. Про це повідомили кореспонденти Фокуса.
Раніше в Повітряних Силах попередили про загрозу застосування швидкісних у напрямку Одеси.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов і голова ОДА Олег Кіпер повідомляють про вибухи і закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Унаслідок атаки росіян біля одного з елітних готелів міста утворилася велика воронка.
Місцеве видання "Думская" публікує фото вирви, яка виникла на вулиці Італійська в центрі Одеси біля елітного готелю "Бристоль" після ворожого обстрілу.
Канал Одеса INFO інформує, що ударів також було завдано по інфраструктурі порту.
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