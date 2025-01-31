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"Як гахнуло": Росія вдарила з "Торнадо-С" по центру Краматорська, постраждали діти (фото)

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Фото: АрміяInform | Вибухова хвиля повибивала у багатоквартирних будинках вікна і пошкодила балкони

ЗС РФ запустили боєприпас по центру міста, утворивши метрову вирву та пошкодивши понад 20 житлових будинків. Зі слів місцевих, ворог поцілив у цивільну забудову і передбачити, що стане мішенню наступного разу, неможливо.

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30 січня ЗС РФ завдали удару по центру Краматорська. Оновленою інформацією про наслідки обстрілу 31 січня поділились у Краматорській міській раді.

Удар по центру Краматорська: кількість постраждалих

30 січня об 11:05 російські окупанти вдарили по Краматорську з РСЗВ "Торнадо-С". Боєприпас поцілив у дорогу, але скло з розбитих вікон поранило мирних жителів.

Кількість постраждалих становить 13 осіб, їхній стан — не важкий. Внаслідок обстрілу були пошкоджені вікна й балкони 21 багатоквартирного житлового будинку.

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Фото з місця подій
Фото: Kramatorsk Post
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Фото з місця подій
Фото: Kramatorsk Post

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнював, що серед постраждалих є двоє дітей — 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

Удар по центру Краматорська: деталі від очевидців

Кореспонденти АрміяInform побували на місці подій і поспілкувались з очевидцями влучання. Ворожий боєприпас утворив вирву глибиною понад один метр. На кількадесят метрів навколо розкидало уламки. У розташованих поблизу під’їздах багатоповерхівок не залишилося жодного цілого вікна.

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Фото з місця подій
Фото: АрміяInform

"Як гахнуло — вилетіли всі вікна на другому поверсі. Й у спальні, і в залі — наскрізь всю квартиру прошило", — згадала мешканка одного ж будинків, які постраждали від удару.

Вчителька молодших класів Людмила проводила дистанційний урок і точно запам’ятала час атаки — 11:05.

"Я не чула сирени попередження — і тут вибух дуже гучний. Я сиджу біля вікна якраз, тут письмовий стіл. Рама витримала, полетіли на мене лише квіти з горщиків", — розповіла вона.

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Фото з місця подій
Фото: АрміяInform

Людмилі пощастило, адже скло на її балконі також вибило, але склопакет витримав вибухову хвилю й вберіг жінку від смертоносних осколків.

"Не хотіла лякати дітей, але вийшло, звісно, що закричала. Довелось відмінити урок, попросила дітей не хвилюватися, але сама досі не можу заспокоїтися", — поділились вона.

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Фото з місця подій
Фото: Kramatorsk Post
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Фото з місця подій
Фото: Kramatorsk Post

Вчителька наголосила, що жодних військових позицій поблизу немає — удар прийшовся по цивільній забудові.

"Найстрашніше те, що ми не знаємо, коли воно ще прилетить і навіщо. Навіщо по мирних містах стріляти? Ми взагалі не можемо зрозуміти, що це таке. Тут що у нас, війська стоять", — заявив літній місцевий мешканець Олександр.

Також краматорці поскаржились журналісткам, що з багатьох квартир, де повибивало вікна, виїхали через війну. Через це незрозуміло, як у залишених домівках закрити вікна матеріалами, які надаватимуть місцева влада і благодійники.

Нагадаємо, вночі на 31 січня ЗС РФ запустили по Україні понад 100 безпілотників. Сили ППО працювали у 12 областях.

30 січня російські окупанти вдарили "Шахедом" по приватному будинку на Сумщині. Поранених госпіталізували, а будівлю охопив вогонь.