Обстріл України 31 січня: є влучання, під Києвом горіли склади, у Черкасах — багатоповерхівка (фото)

Вночі російський "Шахед" наскрізь пробив балкон багатоповерхівки в Черкасах, розповіла обласна адміністрація. У Повітряних силах назвали регіони, в яких збили не усі дрони-камікадзе.

Related video

Під час нічної атаки РФ 31 січня протиповітряна оборона працювала у 12 областях України — від східних та південних до центральних. Ворог запустив 102 дрони різних типів — імітаторів та "Шахедів". Засоби ППО спрацювали на 94%. Про перебіг нічної атаки командування Повітряних Сил ЗСУ написало на сторінці Facebook.

Повітряне командування повідомило, що росіяни запустили по українцях 102 БПЛА. Атака почалась о 21 год. 30 січня, а пуски відбулись з п'яти напрямків: з північно-східних полігонів в Курську, Брянську, Міллєрово, з південних — в Приморсько-Ахтарську та Криму. Мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби, зенітники збили більшість російських безпілотників, але частина все ж долетіла до мети, вказано у звіті Повітряних сил. Зокрема, постраждали три області — Сумська, Одеська, Черкаська.

Результат роботи протиповітряної оборони 31 січня — 96 знешкоджень (ефективність 94%):

збили — 59 "Шахедів";

локаційно знешкодили — 37 пристроїв-імітаторів;

не збили — 6 дронів.

Вибухало та працювали засоби ППО у 12 областях України:

Харківська; Полтавська; Сумська; Київська; Чернігівська; Черкаська; Кіровоградська; Житомирська; Хмельницька; Дніпропетровська; Миколаївська; Одеська.

Обстріл України - робота ППО 31 січня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Обстріл України 31 січня — деталі

На сторінках обласних військових адміністрації, Національної поліції та ДСНС опублікували інформацію про наслідки обстрілу 31 січня.

У Києві міська військова адміністрація спростувала дані про падіння уламків в Оболонському районі столиці. Голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що сталось коротке замикання в кондиціонері на балконі і поранених немає. Тим часом у Нацполіції повідомили, що є пошкодження у Київській області. У дописі правоохоронців вказано, згоріла вантажівка, потрощено паркан та склади.

На фото з місця подій бачимо наслідки російського удару — пошкоджений автомобіль.

Обстріл України - наслідки удару в Київській області 31 січня Фото: Національна поліція

У Черкасах уламки безпілотники врізались у багатоповерхівку. В ДСНС заявили, що почалась пожежа, яку до ранку загасили. На фото з місця подій видно балкон на горішньому поверсі, наскрізь пробитий уламком. Тим часом голова Черкаської ОВА Ігор Табурець написав у Telegram, що вночі над регіоном збили шість дронів. Він додав, що постраждалої квартири вилучили бойову частину "Шахеда" та уламки корпусу.

Обстріл України - наслідки удару в Черкаській області 31 січня Фото: ДСНС

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив атаку безпілотників РФ на регіон. Посадовець заявив, що ворог бив по Чорноморську. Під ударом опинилась міська лікарня і отримав поранення лікар, який саме проводив операцію. Крім лікаря, постраждало ще троє людей.

Кіпер назвав об'єкти, які постраждали під час нічного обстрілу. Крім лікарні, у списку — житловий будинок, адміністративна будівля, зерновий склад, вантажівки. Крім того, в регіоні почались проблеми з електропостачанням. Згідно з даними посадовця, без світла сидять у Чорноморську та у передмісті.

"ДТЕК вже працюють над відновленням світла в домівках", — написав він.

Обстріл України - наслідки удару в Одеській області 31 січня Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Обстріл України - автомобіль в Одеській області 31 січня Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Сумська ОВА у Telegram написала, що над областю вночі збили п'ять дронів-камікадзе. Інші наслідки російської повітряної атаки не уточнювались.

Зазначимо, 28 січня після масованої атаки російських "Шахедів" у регіонах України почались аварійні відключення. Зокрема, світло зникло в Харківській, Одеській, Черкаській областях, але після ремонтів енергопостачання відновили.

Нагадуємо, 30 січня глава офісу президента Андрій Єрмак попередив про модифікацію "Шахеда" ЗС РФ, яка зробила його ще небезпечнішим.