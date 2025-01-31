Обстріл України 31 січня: є влучання, під Києвом горіли склади, у Черкасах — багатоповерхівка (фото)
Вночі російський "Шахед" наскрізь пробив балкон багатоповерхівки в Черкасах, розповіла обласна адміністрація. У Повітряних силах назвали регіони, в яких збили не усі дрони-камікадзе.
Під час нічної атаки РФ 31 січня протиповітряна оборона працювала у 12 областях України — від східних та південних до центральних. Ворог запустив 102 дрони різних типів — імітаторів та "Шахедів". Засоби ППО спрацювали на 94%. Про перебіг нічної атаки командування Повітряних Сил ЗСУ написало на сторінці Facebook.
Повітряне командування повідомило, що росіяни запустили по українцях 102 БПЛА. Атака почалась о 21 год. 30 січня, а пуски відбулись з п'яти напрямків: з північно-східних полігонів в Курську, Брянську, Міллєрово, з південних — в Приморсько-Ахтарську та Криму. Мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби, зенітники збили більшість російських безпілотників, але частина все ж долетіла до мети, вказано у звіті Повітряних сил. Зокрема, постраждали три області — Сумська, Одеська, Черкаська.
Результат роботи протиповітряної оборони 31 січня — 96 знешкоджень (ефективність 94%):
- збили — 59 "Шахедів";
- локаційно знешкодили — 37 пристроїв-імітаторів;
- не збили — 6 дронів.
Вибухало та працювали засоби ППО у 12 областях України:
- Харківська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Київська;
- Чернігівська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Житомирська;
- Хмельницька;
- Дніпропетровська;
- Миколаївська;
- Одеська.
Обстріл України 31 січня — деталі
На сторінках обласних військових адміністрації, Національної поліції та ДСНС опублікували інформацію про наслідки обстрілу 31 січня.
У Києві міська військова адміністрація спростувала дані про падіння уламків в Оболонському районі столиці. Голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що сталось коротке замикання в кондиціонері на балконі і поранених немає. Тим часом у Нацполіції повідомили, що є пошкодження у Київській області. У дописі правоохоронців вказано, згоріла вантажівка, потрощено паркан та склади.
На фото з місця подій бачимо наслідки російського удару — пошкоджений автомобіль.
У Черкасах уламки безпілотники врізались у багатоповерхівку. В ДСНС заявили, що почалась пожежа, яку до ранку загасили. На фото з місця подій видно балкон на горішньому поверсі, наскрізь пробитий уламком. Тим часом голова Черкаської ОВА Ігор Табурець написав у Telegram, що вночі над регіоном збили шість дронів. Він додав, що постраждалої квартири вилучили бойову частину "Шахеда" та уламки корпусу.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив атаку безпілотників РФ на регіон. Посадовець заявив, що ворог бив по Чорноморську. Під ударом опинилась міська лікарня і отримав поранення лікар, який саме проводив операцію. Крім лікаря, постраждало ще троє людей.
Кіпер назвав об'єкти, які постраждали під час нічного обстрілу. Крім лікарні, у списку — житловий будинок, адміністративна будівля, зерновий склад, вантажівки. Крім того, в регіоні почались проблеми з електропостачанням. Згідно з даними посадовця, без світла сидять у Чорноморську та у передмісті.
"ДТЕК вже працюють над відновленням світла в домівках", — написав він.
Сумська ОВА у Telegram написала, що над областю вночі збили п'ять дронів-камікадзе. Інші наслідки російської повітряної атаки не уточнювались.
Зазначимо, 28 січня після масованої атаки російських "Шахедів" у регіонах України почались аварійні відключення. Зокрема, світло зникло в Харківській, Одеській, Черкаській областях, але після ремонтів енергопостачання відновили.
Нагадуємо, 30 січня глава офісу президента Андрій Єрмак попередив про модифікацію "Шахеда" ЗС РФ, яка зробила його ще небезпечнішим.