Обстрел Украины 31 января: есть попадания, под Киевом горели склады, в Черкассах — многоэтажка (фото)

Ночью российский "Шахед" насквозь пробил балкон многоэтажки в Черкассах, рассказала областная администрация. В Воздушных силах назвали регионы, в которых сбили не все дроны-камикадзе.

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Во время ночной атаки РФ 31 января противовоздушная оборона работала в 12 областях Украины — от восточных и южных до центральных. Враг запустил 102 дрона различных типов — имитаторов и "Шахедов". Средства ПВО сработали на 94%. О ходе ночной атаки командование Воздушных Сил ВСУ написало на странице Facebook.

Воздушное командование сообщило, что россияне запустили по украинцам 102 БПЛА. Атака началась в 21 час. 30 января, а пуски состоялись с пяти направлений: с северо-восточных полигонов в Курске, Брянске, Миллерово, с южных — в Приморско-Ахтарске и Крыму. Мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы, зенитчики сбили большинство российских беспилотников, но часть все же долетела до цели, указано в отчете Воздушных сил. В частности, пострадали три области — Сумская, Одесская, Черкасская.

Результат работы противовоздушной обороны 31 января — 96 обезвреживаний (эффективность 94%):

сбили — 59 "Шахедов";

локационно обезвредили — 37 устройств-имитаторов;

не сбили — 6 дронов.

Взрывалось и работали средства ПВО в 12 областях Украины:

Харьковская; Полтавская; Сумская; Киевская; Черниговская; Черкасская; Кировоградская; Житомирская; Хмельницкая; Днепропетровская; Николаевская; Одесская.

Обстрел Украины — работа ПВО 31 января Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрел Украины 31 января — детали

На страницах областных военных администрации, Национальной полиции и ГСЧС опубликовали информацию о последствиях обстрелов 31 января.

В Киеве городская военная администрация опровергла данные о падении обломков в Оболонском районе столицы. Председатель КГВА Тимур Ткаченко заявил, что произошло короткое замыкание в кондиционере на балконе и раненых нет. Между тем в Нацполиции сообщили, что есть повреждения в Киевской области. В заметке правоохранителей указано, сгорел грузовик, разбиты забор и склады.

На фото с места событий видим последствия российского удара — поврежденный автомобиль.

Обстрел Украины — последствия удара в Киевской области 31 января Фото: Национальная полиция

В Черкассах обломки беспилотника врезались в многоэтажку. В ГСЧС заявили, что начался пожар, который к утру потушили. На фото с места событий видно балкон на верхнем этаже, насквозь пробитый обломком. Между тем глава Черкасской ОГА Игорь Табурец написал в Telegram, что ночью над регионом сбили шесть дронов. Он добавил, что в пострадавшей квартире изъяли боевую часть "Шахеда" и обломки корпуса.

Обстрел Украины — последствия удара в Черкасской области 31 января Фото: ГСЧС

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил атаку беспилотников РФ на регион. Чиновник заявил, что враг бил по Черноморску. Под ударом оказалась городская больница и получил ранения врач, который как раз проводил операцию. Кроме врача, пострадали еще три человека.

Кипер назвал объекты, которые пострадали во время ночного обстрела. Кроме больницы, в списке — жилой дом, административное здание, зерновой склад, грузовики. Кроме того, в регионе начались проблемы с электроснабжением. Согласно данным чиновника, без света сидят в Черноморске и в пригороде.

"ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах", — написал он.

Обстрел Украины — последствия удара в Одесской области 31 января Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Обстрел Украины — автомобиль в Одесской области 31 января Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Сумская ОВА в Telegram написала, что над областью ночью сбили пять дронов-камикадзе. Другие последствия российской воздушной атаки не уточнялись.

Отметим, 28 января после массированной атаки российских "Шахедов" в регионах Украины начались аварийные отключения. В частности, свет исчез в Харьковской, Одесской, Черкасской областях, но после ремонтов энергоснабжение восстановили.

Напоминаем, 30 января глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил о модификации "Шахеда" ВС РФ, которая сделала его еще опаснее.