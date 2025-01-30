В РФ увеличили боевую часть "Шахедов" до 90 кг: украинцев предупредили об опасности (фото)

Дроны-камикадзе "Шахед" с увеличенной боевой частью содержат металлические элементы для большего поражения. ВС РФ всячески стремятся увеличить число жертв среди мирного населения, заявил глава ОП Андрей Ермак.

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Российские войска запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед" с увеличенной боевой частью до 90 килограмм, в которой имеются металлические элементы. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ночью 30 января оккупанты атаковали Украину "Шахедами"

"Улучшение" дронов нужно, чтобы увеличить количество жертв среди гражданских, убежден Ермак.

"Преступники и террористы должны получить ответ за это, и они его получат", — заключил глава ОП.

Очевидно, Ермак сделал пост в связи с трагедией в Сумах. Ночью 30 января оккупанты атаковали Украину "Шахедами" и один из них попал в жилую многоэтажку в городе. Мощный взрыв убил две супружеские пары.

Напомним, украинские дроны могут нести на себе боеголовку весом 250 кг. Один из таких БПЛА "посетил" Брянскую область.

Китай тем временем создал уникальный дрон Feiyi, работающий под водой и в воздухе. Специфическая конструкция складных крыльев помогает аппарату уменьшить сопротивление воді.