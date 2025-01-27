Уникальная разработка: в Китае создали первый в мире "водолетающий" дрон Feiyi

Благодаря оригинальной конструкции беспилотник может запускаться с подводной лодки и многократно курсировать между морем и небом, возвращаясь на субмарину.

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Китай укрепляет лидерство в разработке беспилотных систем, представив уникальный дрон Feiyi, который способен работать как под водой, так и в воздухе. Разработка, осуществленная учеными Северо-Западного политехнического университета (NWPU) и Китайского центра исследований и разработок в области аэродинамики (CARDC), представляет собой прорыв в военных технологиях. Об этом сообщили в South China Morning Post.

Feiyi — первый в мире дрон, запускаемый из-под воды с подводной лодки. Он может многократно курсировать между морем и небом, возвращаясь на субмарину. Это стало возможным благодаря уникальной конструкции складных крыльев, которые уменьшают сопротивление воды, и гребным винтам, обеспечивающим подводное движение.

"У него большой потенциал для применения в таких военных областях, как морская разведка, наблюдение, нанесение ударов и атака", — отметил доцент NWPU Донг Чанъин.

Способность Feiyi перемещаться по воде и воздуху несколько раз за одно цикл запуска существенно повышает уровень маскировки и выживания, добавил Донг.

Принцип работы беспилотника Feiyi Фото: scmp.com

По словам разработчиков, дрон может нести разведывательное оборудование, модули связи или специализированные модули для выполнения автономных задач с использованием технологий искусственного интеллекта. Таким образом Feiyi способен кардинально изменить баланс сил в потенциальных конфликтах, обеспечивая Китаю стратегическое преимущество.

Сравнение с американскими аналогами

В отличие от американских беспилотников, которые, по данным South China Morning Post, остаются одноразовыми и не способны передвигаться под водой, китайский дрон отличается многоразовым использованием. Лопасти Feiyi складываются за 5 секунд, что делает его более мобильным и скрытным.

Американские решения предполагает запуск БПЛА из торпедообразных труб подводных лодок. Однако такие аппараты, поднявшись на поверхность, остаются в воздухе и становятся уязвимыми для атак. Китайский же аппарат способен возвращаться в воду, избегая обнаружения.

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