"Пикап в небе": гигантский китайский беспилотник прошел ключевое испытание

CH-YH1000 с полезной нагрузкой 1000 кг и временем полета 10 ч создан для сложных военных и гуманитарных миссий.

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СH-YH1000, инновационный транспортный беспилотник, разработанный компанией Aerospace CH UAV Co. Ltd., недавно прошел тестирование. Об этом пишет Interesting Engineering.

Испытание, проведенное 19 января 2025 года, продемонстрировало возможности дрона в реальных условиях. Разработанный для логистических перевозок, оказания чрезвычайной помощи и выполнения военных миссий, CH-YH1000 окрестили "пикапом в воздухе". Он готов произвести революцию в логистике для отдаленных районов, где отсутствует судоходная инфраструктура.

Целью рулежных испытаний была оценка важнейших систем дрона, включая двигательную установку, тормоза и маневренность на низкой скорости с полной нагрузкой на борту.

Гигантский дрон продемонстрировал стабильную производительность, плавную регулировку скорости и эксплуатационную надежность, подготовив почву для своего предстоящего первого полета. После этого рубежа команда разработчиков объявила о планах по дальнейшей доработке самолета перед его первым взлетом.

БПЛА может похвастаться грузоподъемностью 1000 кг, что делает его ценным активом как для военных, так и для гуманитарных операций. Его эффективное потребление энергии позволяет ему выполнять длительные полеты продолжительностью более 10 ч, что позволяет ему выполнять дальние миссии.

При максимальном взлетном весе 2300 кг дрон развивает скорость до 200 км/ч и может работать на высоте 8000 м. Его способность взлетать и приземляться на коротких взлетно-посадочных полосах и пересеченной местности обеспечивает непревзойденную гибкость: будь то доставка медицинских принадлежностей в регионы, пострадавшие от стихийных бедствий, или поддержка военной логистики в отдаленных районах, этот беспилотник создан для решения сложных задач.

Проект был инициирован в марте 2024 года с использованием обширного опыта Китайской академии аэрокосмической науки и аэродинамики в области беспилотных летательных технологий.

Недавний тест на руление с полной загрузкой представляет собой важный шаг к эксплуатационной готовности. Моделируя реальные условия, тест подтвердил, что системы дрона могут справиться с тяготами взлета, посадки и полетных операций. Теперь инженеры сосредоточены на оптимизации его конструкции для большей стабильности и надежности перед его первым полетом.

Ранее мы писали, что Китай представил прототип сверхзвукового беспилотника Mach-4. Новый дрон способен развивать скорость в 4 раза выше скорости звука.