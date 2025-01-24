Китай представил прототип сверхзвукового беспилотника Mach-4: что о нем известно

Новый дрон способен развивать скорость в 4 раза выше скорости звука.

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Китайский стартап Lingkong Tianxing Technology намерен разработать сверхзвуковой беспилотник, способный развивать скорость, в четыре раза превышающую скорость звука. Об этом пишет Interesting Engineering.

Компания Lingkong Tianxing Technology представила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием Cuantianhou в Китае. Разработка модели знаменует собой значительный шаг в адаптации военной гиперзвуковой технологии для коммерческого использования. Проект является частью более широких амбиций фирмы по созданию сверхзвукового пассажирского самолета.

Семиметровый беспилотник весом 1,5 т с двумя детонационными двигателями поднимется в воздух в следующем году, открыв путь к созданию сверхзвукового пассажирского самолета к 2030 году.

Первый испытательный полет БПЛА запланирован на следующий год, что станет свидетельством растущего прогресса Китая в области сверхзвуковых технологий и их потенциального гражданского применения.

Утверждается, что сверхзвуковой беспилотник китайской компании способен развивать скорость 4,2 Маха на высоте 20 км, что более чем в два раза превышает скорость "Конкорда".

БПЛА оснащен двумя детонационными двигателями. Его первый полет запланирован на следующий год в рамках более масштабной инициативы по разработке высокоскоростного пассажирского самолета, прототип которого планируется испытать к 2030 году.

В октябре 2024 года компания Lingkong Tianxing провела испытания прототипа коммерческого самолета, способного развивать скорость, почти вдвое превышающую сверхзвуковые характеристики Concorde.

Ранее мы писали, что Илон Маск считает возможным реализацию пассажирских перелетов из одной точки на Земле в другую с помощью новейшей ракеты Starship. Предполагается, что перелет между США и Европой будет занимать примерно полчаса, в то время как сейчас для этого требуется 8 часов.