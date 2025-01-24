Китай представив прототип надзвукового безпілотника Mach-4: що про нього відомо

Новий дрон здатний розвивати швидкість у 4 рази вищу за швидкість звуку.

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Китайський стартап Lingkong Tianxing Technology має намір розробити надзвуковий безпілотник, здатний розвивати швидкість, що в чотири рази перевищує швидкість звуку. Про це пише Interesting Engineering.

Компанія Lingkong Tianxing Technology представила безпілотний літальний апарат (БПЛА) під назвою Cuantianhou в Китаї. Розробка моделі знаменує собою значний крок в адаптації військової гіперзвукової технології для комерційного використання. Проєкт є частиною ширших амбіцій фірми зі створення надзвукового пасажирського літака.

Семиметровий безпілотник вагою 1,5 т із двома детонаційними двигунами підніметься в повітря наступного року, відкривши шлях до створення надзвукового пасажирського літака до 2030 року.

Перший випробувальний політ БПЛА заплановано на наступний рік, що стане свідченням зростаючого прогресу Китаю в галузі надзвукових технологій та їхнього потенційного цивільного застосування.

Стверджується, що надзвуковий безпілотник китайської компанії здатний розвивати швидкість 4,2 Маха на висоті 20 км, що більш ніж удвічі перевищує швидкість "Конкорда".

БПЛА оснащений двома детонаційними двигунами. Його перший політ заплановано на наступний рік у межах масштабнішої ініціативи з розроблення високошвидкісного пасажирського літака, прототип якого планують випробувати до 2030 року.

У жовтні 2024 року компанія Lingkong Tianxing провела випробування прототипу комерційного літака, здатного розвивати швидкість, що майже вдвічі перевищує надзвукові характеристики Concorde.

Раніше ми писали, що Ілон Маск вважає можливим реалізацію пасажирських перельотів з однієї точки на Землі в іншу за допомогою новітньої ракети Starship. Передбачається, що переліт між США і Європою займатиме приблизно півгодини, тоді як зараз для цього потрібно 8 годин.