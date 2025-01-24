"Пікап у небі": гігантський китайський безпілотник пройшов ключове випробування

CH-YH1000 з корисним навантаженням 1000 кг і часом польоту 10 год створений для складних військових і гуманітарних місій.

Related video

СН-YH1000, інноваційний транспортний безпілотник, розроблений компанією Aerospace CH UAV Co. Ltd., нещодавно пройшов тестування. Про це пише Interesting Engineering.

Випробування, проведене 19 січня 2025 року, продемонструвало можливості дрона в реальних умовах. Розроблений для логістичних перевезень, надання надзвичайної допомоги та виконання військових місій, CH-YH1000 охрестили "пікапом у повітрі". Він готовий зробити революцію в логістиці для віддалених районів, де відсутня судноплавна інфраструктура.

Метою руліжних випробувань була оцінка найважливіших систем дрона, включно з руховою установкою, гальмами і маневреністю на низькій швидкості з повним навантаженням на борту.

Гігантський дрон продемонстрував стабільну продуктивність, плавне регулювання швидкості та експлуатаційну надійність, підготувавши ґрунт для свого майбутнього першого польоту. Після цього рубежу команда розробників оголосила про плани щодо подальшого доопрацювання літака перед його першим зльотом.

БПЛА може похвалитися вантажопідйомністю 1000 кг, що робить його цінним активом як для військових, так і для гуманітарних операцій. Його ефективне споживання енергії дає змогу йому виконувати тривалі польоти тривалістю понад 10 год, що дає змогу йому виконувати далекі місії.

За максимальної злітної ваги 2300 кг дрон розвиває швидкість до 200 км/год і може працювати на висоті 8000 м. Його здатність злітати і приземлятися на коротких злітно-посадкових смугах і пересіченій місцевості забезпечує неперевершену гнучкість: чи то доставлення медичного приладдя в регіони, які постраждали від стихійного лиха, чи то підтримка військової логістики у віддалених районах, цей безпілотник створений для вирішення складних завдань.

Проєкт ініціювали в березні 2024 року з використанням великого досвіду Китайської академії аерокосмічної науки й аеродинаміки в галузі безпілотних літальних технологій.

Нещодавній тест на рулювання з повним завантаженням є важливим кроком до експлуатаційної готовності. Моделюючи реальні умови, тест підтвердив, що системи дрона можуть впоратися з тяготами зльоту, посадки і польотних операцій. Тепер інженери зосереджені на оптимізації його конструкції для більшої стабільності та надійності перед його першим польотом.

Раніше ми писали, що Китай представив прототип надзвукового безпілотника Mach-4. Новий дрон здатний розвивати швидкість у 4 рази вищу за швидкість звуку.