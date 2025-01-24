Мімікрують під "шахеди": у РФ розробили дрони "Касатка" для придушення ППО (фото)

За словами розробників, дрон мав бути багатофункціональним, а у військових цілях використовуватися як хибна ціль, щоб заплутати противника. Функція "Кастки" порівнянна з американським ADM-160 Miniature Air-Launched Decoy (MALD), який випускається з повітря і створює сигнатури різних літальних засобів.

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У РФ розробили дрони-ретранслятори "Касатка", які можуть застосовуватися як хибні цілі та мімікрувати під "шахеди". Про це повідомляє ТАРС.

"Ми вирішили зробити дрон, назвали його "Касатка" за обтічність форм. Літаючи на висоті від кілометра до двох, він може передавати прямий радіосигнал на дальність до 50 км для управління дронамі-квадрокоптерами типу "Трибунал", — ідеться в публікації.

За словами розробників, дрон мав бути багатофункціональним, а у військових цілях використовуватися як хибна ціль, щоб заплутати противника.

Повідомляється, що якщо зробити БПЛА зі спеціальними відбивачами, на радарах ППО за розміром він відбиватиметься як "шахед", зазначив Микола Жернов, директор підприємства-розробника "Аерофрегат" із Новосибірська.

Характеристики дрона "Касатка"

Дрон Касатка Фото: ТАСС

Він додав, що поки основне призначення "Касатки" — ретранслятор, але його також можна використовувати як дрона-камікадзе.

може нести до 3 кг вибухівки

дальність — до 70 км;

час перебування в повітрі — від 40 хвилин до години.

У дрона "Трибунал", розробленого в тому ж регіоні РФ, оперативний радіус становить 10 км.

Функція "Кастки" порівнянна з американським ADM-160 Miniature Air-Launched Decoy (MALD), який випускається з повітря і створює сигнатури різних літальних засобів, вводячи в оману ППО противника.

Нагадаємо, що, за інформацією нардепа Олексія Гончаренка, військових техніків, які обслуговують системи IRIS-Т, переводять у піхоту.

Також повідомлялося, що "системні ухильники" змогли потрапити за кордон завдяки навчанню 155 бригади у Франції.