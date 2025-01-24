Военных техников, обслуживающих системы IRIS-Т, переводят в пехоту, — Гончаренко

По информации депутата, подразделения получили распоряжение о переводе в пехоту, а в случае отказа им грозит исключение из части.

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Военнослужащих, которые обслуживают западные установки системы ПВО IRIS-Т, переводят в пехоту. Такой информацией в своих соцсетях поделился народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"У меня есть информация, что военных техников, которые обслуживают системы IRIS-Т, переводят в пехоту. По их словам, приходят распоряжения на перевод или исключение из части. И вот теперь возвращаемся к тому, что Генштаб заявлял — военные, которые были обучены на западном вооружении, не будут переводить в пехоту", — написал депутат.

Он задался логичным вопросом по поводу того, что в случае перевода не останется специалистов, которые смогут работать на западном вооружении.

"Если техников, которые обслуживают западные системы ПВО отправляют в пехоту, то кто будет вместо них обслуживать западное вооружение? Будут ли какие-то объяснения" — спросил нардеп.

В Воздушных силах пока что информацию от депутата Гончаренко не комментировали.

Напомним, что 17 января Алексей Гончаренко сообщал, что перевод в пехоту специалистов Воздушных сил поставили на паузу. По словам депутата, будет сформирован перечень дефицитных специальностей и в подразделениях начали составлять списки кого не переводить.

Ранее сержант Виталий Горжевский с позывным "Барт" из 114 бригады Воздушных сил также сообщил о критической ситуации, которая угрожает боевой готовности украинской авиации.