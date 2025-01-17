В Воздушных силах перевод специалистов приостановили, в других тоже, — Гончаренко (видео)

По словам Алексея Гончаренко, будет сформирован перечень дефицитных специальностей и в подразделениях начали составлять списки кого не переводить.

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В Воздушных силах ВСУ приостановили перевод военнослужащих в другие подразделения. Об этом сообщил народный депутат Украины фракции "Европейская солидарность", член Комитета по вопросам бюджета Алексей Гончаренко в эфире КИЕВ24.

По его данным, перевод в пехоту специалистов Воздушных сил поставили на паузу.

"У меня есть информация, что в Воздушных силах этот процесс приостановился, и это как минимум поставлено на паузу. В других — саперы, связисты, мобильные группы ПВО тоже приостановился, но как-то не утих", — сказал Гончаренко.

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По словам Алексея Гончаренко, будет сформирован перечень дефицитных специальностей, начали составлять списки кого не переводить.

"Что касается ГСЧС, то 90 процентов бронирования остается", — говорит Гончаренко.

Напомним, что в Воздушных Силах создана специальная комиссия, которая изучает состояние дел по переводу военных в другие роды и виды ВСУ. Комиссия работает с целью недопущения перевода военнослужащих дефицитных специальностей.

Также сообщалось о переводе медиков и авиатехников в пехоту по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее сержант Виталий Горжевский с позывным "Барт" из 114 бригады Воздушных сил также сообщил о критической ситуации, которая угрожает боевой готовности украинской авиации.