"Довольно болезненный процесс": Игнат рассказал, действительно ли бойцов ПВО перебрасывают в пехоту

По данным СМИ, бойцов Воздушных сил направляют на фронт несмотря на пройденные западные учения по своей специальности. Полковник Юрий Игнат рассказал, как это влияет на эффективность ПВО.

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21 декабря в издании The Guardian со ссылкой на источники сообщили, что Генштаб ВСУ приказал Воздушным силам отправить больше своих солдат в качестве пехоты на фронт. Эту информацию прокомментировал и.о. начальника управления коммуникаций командования ВС полковник Юрий Игнат.

Он подтвердил, что все виды и роды ВСУ направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск. Воздушные силы, которые являются вторым по численности видом Вооруженных сил, не являются исключением.

"Это общеизвестный факт", — подчеркнул Игнат.

Кроме того, ПС более года направляют на усиление фронта бойцов из состава Сводной стрелковой бригады, на базе которой они сначала проходят подготовку, а затем направляются на сложные направления.

"Конечно, перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных сил. Людей не хватает и это тоже общеизвестный факт", — признал полковник.

Однако он опроверг данные о неэффективности ПВО. Военный отметил, что в систему противовоздушной обороны входят подразделения всех Сил обороны — не только ВС.

"Сбивают, как и сбивали. Эффективность противовоздушной обороны по вражеским БпЛА остается на уровне 95 процентов, учитывая сбитые и те, что падают сами или под влиянием РЭБ, так называемые "локационно потерянные." По ракетам, конечно, процент меньше, учитывая рост применения баллистики", — заверил Игнат.

Он рассказал, что уточнил в кадровом центре: никто и никогда не направлял в пехоту бойцов, которые учились за рубежом работать с Patriot, Nasams или Iris-T. Полковник отметил, что такой случай был лишь один, и тот был связан с "определенными обстоятельствами".

Он подчеркнул, что Воздушные силы — высокотехнологичный вид ВСУ, в котором много бойцов уникальных специальностей и с большим опытом, поэтому "заменить их будет некем". Поэтому перевод подчиненных в Сухопутные войска — "довольно болезненный процесс" как для боевых бригад, так и для частей обеспечения ВС.

В завершение Игнат подытожил, что информация о переброске личного состава Воздушных сил в пехоту правдива, но речь идет не об операторах западных ЗРК, которые учились за рубежом, и сбивать меньше "Шахедов" от того не стали.

Напомним, данные о переброске бойцов сил ПВО на фронт несмотря на отсутствие пехотных навыков из-за недостатка живой силы уже прокомментировали в Генштабе ВСУ. Там информацию назвали ложной, отметив, что доукомплектовывают бригады персоналом рот охраны и тыловых мобильных огневых групп, а также некоторыми военнослужащими, которые не выполняли боевых задач.

Ночью на 22 декабря в российском городе Орел гремели взрывы и фиксировали вспышки в небе. Под ударом БПЛА оказалась нефтебаза, которую атаковали уже в третий раз.