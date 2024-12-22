Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

"Довольно болезненный процесс": Игнат рассказал, действительно ли бойцов ПВО перебрасывают в пехоту

ПВО, ВСУ, война в Украине, работа ПВО
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook | Иллюстративное фото

По данным СМИ, бойцов Воздушных сил направляют на фронт несмотря на пройденные западные учения по своей специальности. Полковник Юрий Игнат рассказал, как это влияет на эффективность ПВО.

Related video

21 декабря в издании The Guardian со ссылкой на источники сообщили, что Генштаб ВСУ приказал Воздушным силам отправить больше своих солдат в качестве пехоты на фронт. Эту информацию прокомментировал и.о. начальника управления коммуникаций командования ВС полковник Юрий Игнат.

Он подтвердил, что все виды и роды ВСУ направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск. Воздушные силы, которые являются вторым по численности видом Вооруженных сил, не являются исключением.

"Это общеизвестный факт", — подчеркнул Игнат.

Кроме того, ПС более года направляют на усиление фронта бойцов из состава Сводной стрелковой бригады, на базе которой они сначала проходят подготовку, а затем направляются на сложные направления.

"Конечно, перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных сил. Людей не хватает и это тоже общеизвестный факт", — признал полковник.

Однако он опроверг данные о неэффективности ПВО. Военный отметил, что в систему противовоздушной обороны входят подразделения всех Сил обороны — не только ВС.

"Сбивают, как и сбивали. Эффективность противовоздушной обороны по вражеским БпЛА остается на уровне 95 процентов, учитывая сбитые и те, что падают сами или под влиянием РЭБ, так называемые "локационно потерянные." По ракетам, конечно, процент меньше, учитывая рост применения баллистики", — заверил Игнат.

Он рассказал, что уточнил в кадровом центре: никто и никогда не направлял в пехоту бойцов, которые учились за рубежом работать с Patriot, Nasams или Iris-T. Полковник отметил, что такой случай был лишь один, и тот был связан с "определенными обстоятельствами".

Он подчеркнул, что Воздушные силы — высокотехнологичный вид ВСУ, в котором много бойцов уникальных специальностей и с большим опытом, поэтому "заменить их будет некем". Поэтому перевод подчиненных в Сухопутные войска — "довольно болезненный процесс" как для боевых бригад, так и для частей обеспечения ВС.

В завершение Игнат подытожил, что информация о переброске личного состава Воздушных сил в пехоту правдива, но речь идет не об операторах западных ЗРК, которые учились за рубежом, и сбивать меньше "Шахедов" от того не стали.

Напомним, данные о переброске бойцов сил ПВО на фронт несмотря на отсутствие пехотных навыков из-за недостатка живой силы уже прокомментировали в Генштабе ВСУ. Там информацию назвали ложной, отметив, что доукомплектовывают бригады персоналом рот охраны и тыловых мобильных огневых групп, а также некоторыми военнослужащими, которые не выполняли боевых задач.

Ночью на 22 декабря в российском городе Орел гремели взрывы и фиксировали вспышки в небе. Под ударом БПЛА оказалась нефтебаза, которую атаковали уже в третий раз.