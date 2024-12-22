"Доволі болісний процес": Ігнат розповів, чи дійсно бійців ППО перекидають у піхоту

За даними ЗМІ, бійців Повітряних сил направляють на фронт попри пройдені західні навчання за своїм фахом. Полковник Юрій Ігнат розповів, як це впливає на ефективність ППО.

Related video

21 грудня у виданні The Guardian з посиланням на джерела повідомили, що Генштаб ЗСУ наказав Повітряним силам відправити більше своїх солдатів як піхоту на фронт. Цю інформацію прокоментував т.в.о. начальника управління комунікацій командування ПС полковник Юрій Ігнат.

Він підтвердив, що усі види та роди ЗСУ направляють людей в підрозділи та частини Сухопутних військ. Повітряні сили, які є другим за чисельністю видом Збройних сил, не є винятком.

"Це загальновідомий факт", — підкреслив Ігнат.

Окрім того, ПС понад рік направляють на підсилення фронту бійців зі складу Зведеної стрілецької бригади, на базі якої вони спершу проходять підготовку, а потім направляються на складні напрямки.

"Звісно, переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині Повітряних сил. Людей не вистачає і це теж загальновідомий факт", — визнав полковник.

Однак він спростував дані про неефективність ППО. Військовий зауважив, що у систему протиповітряної оборони входять підрозділи усіх Сил оборони — не лише ПС.

"Збивають, як і збивали. Ефективність протиповітряної оборони по ворожих БпЛА залишається на рівні 95 відсотків, враховуючи збиті та ті, що падають самі чи під впливом РЕБ, так звані "локаційно втрачені." По ракетах, звісно, відсоток менший, враховуючи зростання застосування балістики", — запевнив Ігнат.

Він розповів, що уточнив у кадровому центрі: ніхто й ніколи не направляв у піхоту бійців, які навчались за кордоном працювати з Patriot, Nasams чи Iris-T. Полковник зауважив, що такий випадок був лиш один, і той був пов’язаний з "певними обставинами".

Він підкреслив, що Повітряні сили — високотехнологічний вид ЗСУ, в якому багато бійців унікальних спеціальностей і з великим досвідом, тож "замінити їх буде ніким". Через це переведення підлеглих у Сухопутні війська — "доволі болісний процес" як для бойових бригад, так і для частин забезпечення ПС.

На завершення Ігнат підсумував, що інформація про перекидання особового складу Повітряних сил у піхоту правдива, але йдеться не про операторів західних ЗРК, які навчались за кордоном, і збити менше "Шахедів" від того не стали.

Нагадаємо, дані про перекидання бійців сил ППО на фронт попри відсутність піхотних навичок через нестачу живої сили вже прокоментували у Генштабі ЗСУ. Там інформацію назвали неправдивою, зазначивши, що доукомплектовують бригади персоналом рот охорони та тилових мобільних вогневих груп, а також деякими військовослужбовцями, які не виконували бойових завдань.

Вночі на 22 грудня у російському місті Орел гриміли вибухи та фіксували спалахи в небі. Під ударом БПЛА опинилась нафтобаза, яку атакували вже втретє.