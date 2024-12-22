"Яскраві спалахи", десятки вибухів і пожежа: дрони втретє вдарили по нафтобазі в Орлі (відео)

Росіяни поскаржились на безсонну ніч, яка супроводжувалась "глухими вибухами" та роботою ППО. Губернатор Андрій Кличков підтвердив, що на атакованому об’єкті спалахнула пожежа.

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Вночі на 22 грудня у російському місті Орел було гучно. Про це повідомляли у Telegram-канал "Город Орел".

Місцеві мешканці бачили "яскраві спалахи у небі на околиці Орла". Росіяни нарахували приблизно 30 "глухих вибухів". Автори контенту припускали, що над регіоном працюють сили ППО.

Під ударом опинилась нафтобаза

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив про масовану атаку БПЛА, внаслідок якої спалахнув об’єкт паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь. Він закликав мешканців регіону зберігати спокій. Інформація про жертв і постраждалих була відсутня.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi

Згодом Кличков проінформував, що сили ППО і РЕБ ліквідували 20 безпілотників над Орловською областю. З його слів, дрони були націлені на об'єкти паливо-енергетичної інфраструктури, але пожежу ліквідували.

"Постраждалих та значних ушкоджень немає", — додав губернатор.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi

У "Мілітарному" уточнили, що уражена нафтобаза розташована за координатами 53.041662, 36.131995 — приблизно за 110 км від кордону з Україною. Вона опинилась під ударом не вперше, 14 грудня БПЛА атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Стальной Конь", де зберігаються нафтопродукти у значних обсягах. Тоді дрони вдарили по одному з резервуарів, спричинивши сильну пожежу.

Нафтобаза належить АТ "АК "Юго-Запад Транснефтепродукт"" та є важливим елементом нафтопродуктопроводу до таких об’єктів, як ЛПДС "Станове", ППС "Плавськ", ЛПДС "8Н" (Унеча), НП "Брянськ". Ця атака для ней — вже третя, вперше об’єкт був атакований 16 листопада.

Нагадаємо, вночі на 21 грудня ЗС РФ атакували Україну 113 БПЛА типу Shahed та інших типів. ППО відпрацювала в 11 областях. У Запоріжжі постраждав 12-річний хлопчик, на Харківщині безпілотник влучив у дев’ятиповерхівку.

У ДСНС показали фото ворожого безпілотника-приманки, який застряг на дереві у Київській області. Він не мав бойової частини, тому не становив загрози для місцевих.