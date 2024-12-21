На дереві застряг російський дрон-приманка на Київщині: що відомо (фото)

Залишки ворожого безпілотника-приманки зняли з дерева рятувальники ДСНС. Російський апарат не мав бойової частини й не становив загрози.

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У Київській області на дереві застряг російський безпілотник-приманка, він не становив загрози для людей. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Telegram.

"В одному з населених пунктів Київської області піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки", — йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

У ДСНС зауважили, що цей безпілотник не мав бойової частини та не становив загрози для мешканців.

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Також рятувальники нагадали, що не варто наближатися до підозрілих предметів, навіть якщо ті здаються безпечними. Крім цього, потрібно зателефонувати за номером 101, коли ви помітили щось підозріле.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували українські міста за допомогою безпілотників типу "Шахед" та інших типів дронів. Так українською протиповітряною обороною було збито 57 дронів у низці областей, тоді як локаційно втрачено ще 56 безпілотників.

19 грудня стало відомо, що українські військовослужбовці збили російський дрон типу "Шахед" за допомогою бортового кулемета вертольота Мі-8. Під час ворожої повітряної атаки дрон-камікадзе спеціально "приземлили" за межами житлової зони, аби уникнути руйнувань та жертв на землі.