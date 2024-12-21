На дереві застряг російський дрон-приманка на Київщині: що відомо (фото)
Залишки ворожого безпілотника-приманки зняли з дерева рятувальники ДСНС. Російський апарат не мав бойової частини й не становив загрози.
У Київській області на дереві застряг російський безпілотник-приманка, він не становив загрози для людей. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Telegram.
"В одному з населених пунктів Київської області піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зауважили, що цей безпілотник не мав бойової частини та не становив загрози для мешканців.Важливо
Також рятувальники нагадали, що не варто наближатися до підозрілих предметів, навіть якщо ті здаються безпечними. Крім цього, потрібно зателефонувати за номером 101, коли ви помітили щось підозріле.
Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували українські міста за допомогою безпілотників типу "Шахед" та інших типів дронів. Так українською протиповітряною обороною було збито 57 дронів у низці областей, тоді як локаційно втрачено ще 56 безпілотників.
19 грудня стало відомо, що українські військовослужбовці збили російський дрон типу "Шахед" за допомогою бортового кулемета вертольота Мі-8. Під час ворожої повітряної атаки дрон-камікадзе спеціально "приземлили" за межами житлової зони, аби уникнути руйнувань та жертв на землі.